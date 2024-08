Strandidővel kezdődik az iskola

A következő napokban is marad a napsütéses, meleg idő, csütörtökön a hőmérséklet még a 35 fokot is elérheti, miközben az eső sem fog esni, ám az északkeleti szél megélénkülhet a keleti vármegyékben – derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.

Folytatódik a strandidő a következő napokban is / Fotó: Jomiuri Sinbun / AFP

Pénteken a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg kissé, de csapadék továbbra sem várható, sőt az északkeleti szél is gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 32–36 fok között lehet. A hétvégén is folytatódik a strandidő, a napsütést vasárnap zavarhatja csak meg kevés fátyol- vagy gomolyfelhő. Vasárnap hajnalban a hőmérséklet 16 és 22 fok között lesz, délután a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

A hétfői iskolakezdésre is kitart a strandidő, akár 35–37 fokos kánikula is lehet, miközben esőre továbbra sem kell számítani. Az aszály is folytatódik.