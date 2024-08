A macskák is gyászolják társaikat, sőt a kutyákat is

A macskák antiszociális viselkedéséről és érzéketlenségéről szóló elméleteket cáfolja egy frissen megjelent kutatás, mely szerint az állatok meggyászolják társaikat azok halála után, gyakran még akkor is, ha azok kutyák voltak.

A macskák antiszociális viselkedéséről szóló híresztelések túlzók / Fotó: Shutterstock

Sokféle módon élik meg a gyászt a macskák is

A kutatás szerint a macskák igenis siratják a velük egy háztartásban élő, elhullott társaikat, ami többek között olyan dolgokban nyilvánul meg, mint hogy kevesebbet alszanak vagy esznek, vagy épp nyivákoló hangokat hallatnak. De olyan is előfordulhat, hogy a gyászoló macskák bújósabbak lesznek, és kedvenc játékaikat is hanyagolják.

Az Applied Animal Behaviour Science folyóiratban megjelent, 450 macskát vizsgáló kutatás szerint az állatok keresték társaikat, de voltak olyanok is, akik inkább egyedül töltötték az idejüket vagy elbújtak, ahogy olyan is, hogy a háztartás többi tagjától – legyen az állat vagy ember – kerestek vigaszt.

Nem a macskák az egyetlen állatfaj, mely gyászol

A gyászt az állatvilágban már több faj esetében is megfigyelték, legyen szó az elefántokról, a delfinekről vagy épp a csimpánzokról, ahol a veszteség érzése tetten érhető az állatok viselkedésén. Olasz kutatók szerint

ez a kutyákra is igaz, akiknek viselkedése megváltozik, ha a háztartás egy másik kutyája meghal.

A macskák rossz híre miatt azonban nem volt egyértelmű, hogy ők is gyászolnak-e, ezért vizsgálták az Oaklandi Egyetem kutatói a kérdést. A kutatás több mint 450 olyan macskát vizsgált, ami olyan háztartásban élt, ahol elhunyt egy másik háziállat. A kutatók a gazdákat kérdezték az állatok viselkedésének változásáról, miután a háztartás kutyája vagy egy másik macskája meghalt, és a válaszadók kétharmada kedvence viselkedésének megváltozásáról számolt be – írja a The Guardian.

A kutatás egyik vezetője és a tanulmány egyik társszerzője szerint a kutyákkal szemben a macskákat antiszociálisnak tartjuk, ám

a természetben az állatok szintén falkát és falkán belüli hierarchiát hoznak létre. Ezért könnyen lehet, hogy félreismerjük őket.

A vizsgálat szerint a macskák gyászát növelte, ha tovább éltek együtt elhunyt társukkal, ám annak nem volt hatása, hogy látták-e a halált vagy épp, hogy a lakásban hány háziállat élt. A szerzők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy könnyen lehet, hogy a gyász jeleit inkább csak a gazdák projektálják háziállataikra.