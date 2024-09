A hőség marad, de már nem sokáig

A kedd sem fog ragyogó, perzselő napsütés nélkül telni: forróságra kell számítani, a a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Az aszály továbbra is fennáll, csapadék nem várható. A szél gyenge marad, így a melegben enyhülésre alig lehet számítani. Javasolt az árnyékos és klimatizált helyek keresése, valamint a sok folyadékbevitel.

A Köpönyeg.hu szerint szerdán is forró időre készülhetünk sok napsütéssel, a hőmérséklet akár 36-37 fokig is emelkedhet, így enyhülés nem várható – az időjárás száraz lesz, csapadék nem várható. A szél gyenge marad, így a meleg hatása tovább fokozódhat. Csütörtökön viszont már hellyel-közzel, előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hőmérséklet maximuma is csökken, általában 30 és 35 fok között alakul, az ÉK-i szél megélénkül.

Péntekre és szombatra tovább csökken az átlaghőmérséklet.

Napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, de néhol erőteljesebb gomolyfelhők is kialakulhatnak, amelyek záporokat vagy zivatarokat hozhatnak. A keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül. Pénteken 28 és 33 fok, szombaton pedig 26 és 34 fok várható.