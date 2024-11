Coca-Cola-botrány: kiverte a biztosítékot a rajongóknál az új Mikulás-videó

Kiverte a biztosítékot a rajongóknál a Coca-Cola új karácsonyi reklámja. Sok ember számára ugyanis az üdítőgyártó közkedvelt, „Itt vannak az ünnepek” reklámja jelzi a karácsonyi időszak kezdetét (ilyet először egyébként 1995-ben mutattak be). Idén azonban nagyon megváltozott a reklám: a 16 másodperces Mikulás-videót kizárólag mesterséges intelligencia segítségével készítették el, egy darab élő ember sem szerepel benne, ráadásul a helyszínek sem valósak.

Coca-Cola botrány: drámaian kiakadtak a rajongók az új Mikulás-videó miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár a cég szerint hatékonyan jártak el, időt spóroltak, költséget takarítottak meg az új reklámmal, az embereket nem győzte meg a magyarázat. Az X-en sokan ki is akadtak a videó miatt, többen

szemétnek,

csúnyának,

túl különcnek,

a Coca-Colát pedig lustának nevezték.

Egy felhasználó szerint ez „olyan, mintha a művészet és a bolygónk pusztulását” nézné, és senki sem törődik ezzel. Egy másik hozzászóló azt írta: „Vége a világnak, amikor a karácsonyi Coca-Cola-reklámot is mesterséges intelligenciával készítik.” Általánosságban a mesterséges intelligencia alkalmazása a reklámokban és a művészetekben vitatott lépésnek bizonyult, mivel egyes kritikusok szerint ezzel kiszorítják az alkotókat a munkaerőpiacról – írja a Daily Mail.

A Coca-Cola elmondása szerint az új reklám hatékony módja volt az idő- és költségmegtakarításnak. Javier Meza, a Coca-Cola EU-s marketingigazgatója elmondta, hogy a vállalat alkalmazkodni szeretne a „mai korhoz”, egy sokszínűbb szereplőgárda és a mesterséges intelligencia használatával.

A feladat az volt, hogy a karácsonyi kampányt a jelenbe hozzuk, majd a mesterséges intelligenciát egy megoldási lehetőségként vizsgáltuk meg

– mondta a marketingigazgató.

