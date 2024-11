Ennek sokan fognak örülni: évek óta eltűnt Coca-Cola-termék tért vissza a magyar polcokra

Hihetetlen, de hosszú évek után visszatér az itthon is népszerű vaníliás Coca-Cola. Mint ismert, a vaníliás kólát először 2002-ben vezették be az Egyesült Államokban, majd ezt követően számos országban vált elérhetővé. Bár egyes piacokon megszűnt a forgalmazása, a kitartó érdeklődés miatt most visszavezették.

Évek óta eltűnt Coca-termék tért vissza a magyar polcokra / Fotó: NurPhoto via AFP

A Termékkritikus Facebook-bejegyzése szerint

a vaníliás Coca-Cola csak cukros, tehát az eredeti verzióban lesz kapható, cukormentes változat nem érkezik.

Egyre drágább, de még mindig a Coca-Cola a kedvenc

Az egyik legfelkapottabb üdítőitalunk a kóla, legyen az Coca vagy Pepsi, ennek pedig a növekvő árak sem szabnak határt. Idén nyáron kétéves csúcs felé robogtak a Coca-Cola részvényei, miután bejelentették, hogy negyedéves eredményeik messze a várakozáson felül végeztek. A Coca-Cola összességében 9 százalékkal adta drágábban a termékeit, mint egy évvel korában, igaz, az áremelés felerészben az egyes piacokon – köztük Argentínában – érvényesülő hiperinflációnak volt betudható.