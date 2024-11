Budapest is rajta van a legolcsóbb karácsonyi vásárok listáján

Az ünnepek közeledtével sokan látogatnak el szívesen más országok karácsonyi vásárait is megteremteni, ezért a brit posta (Post Office) minden évben elkészíti ranglistáját, mely különböző európai karácsonyi vásárok árait veti össze.

Budapest is szerepel a legolcsóbb karácsonyi vásárok listáján / Fotó: Attila Volgyi Xinhua / eyevine

Már nem Riga a legolcsóbb karácsonyi vásár, Budapesten csökkentek az árak

A lista négy pohár kávéval, kettő két főre jutó háromfogásos ebéddel (amiben egy üveg bor is helyet kapott), 2 reptéri transzferrel, 4 pohár forralt borral és 4 mézeskaláccsal számol, valamint két főre jutó kétnapos szállással és repüléssel. Ennek alapján a vizsgált 14 város közül Budapest a 6. legolcsóbb. Akik szeretnének fahéjas kürtős kalácsot majszolgatni, vagy épp finom forralt bort szürcsölni, ám nem Nagy-Britanniából indulnak, vagy épp nem szeretnének az adott városban megszállni, azok számára az is érdekes lehet, hogy maga a karácsonyi vásár hol a legolcsóbb, hiszen a döntő tényező a listát bogarászva a szállás és az utazás, bár néhol vannak eltérések az utóbbi és a teljes ár között.

Csak magát a vásáron elköltött pénzt vizsgálva például Budapest már az ötödik helyen található.

A legolcsóbb karácsonyi kiruccanást a brit posta szerint idén Pozsony jelenti, amit Vilnius követ a második helyen, míg az elmúlt öt évben győztes Riga csak a harmadik helyet szerezte meg. Ha azonban csak a vásáron elköltött pénzzel számolunk, úgy Vilnius, Prága és Pozsony áll az első három helyen. Bármenyire is soknak tűnnek a budapesti karácsonyi vásárokat jellemző árak, érdemes azt is megjegyezni, hogy az étkezés a magyar fővárosban a harmadik legolcsóbb Prága és Vilnius után. Ráadásul a brit posta arra is felhívja a figyelmet, hogy mindent összevetve Budapest azon kevés város közé tartozik, ahol idén olcsóbb a karácsonyi vásár, mint tavaly.

A híres bécsi karácsonyi vásár ugyanakkor a drágábbak közé tartozik, 13. a 14 elemű listán, csupán Koppenhágáról lehet elmondani, hogy ott drágább a vásár.