Karácsonyi wellness: a hatnapos ünnep miatt erős forgalomra számítanak a szállodások

Fontos időszak a szálláshelyek számára is a karácsony, ráadásul idén a három munkaszüneti nap mellé egy pihenőnap is jön, ami a következő hétvégével együtt akár hatnaposra is nyújthatja az ünnepet. A karácsonyi szállásfoglalások kétharmada wellnessrészleggel felszerelt helyekre szól, ezek többsége már betelt, de még vannak szabad helyek, most pörögnek fel a foglalások. A karácsonyi wellnessfoglalások túlnyomó része maximum négyéjszakás.