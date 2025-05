Egy híján száz: David Attenborough 99 éves – szép vagyonra tett szert a természettudománynak köszönhetően

David Attenborough eddigi utolsó projektje a Bolygónk, a Föld harmadik évadának narrálása. A sorozatot eredetileg 2006-ban mutatták be a brit közszolgálati adón, amelyet tíz évvel később követett a második évad, de közben egész estés film és egy minisorozat is készült az első évad után. A harmadik évadot a BBC még 2019-ben rendelt be.