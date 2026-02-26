Zelenszkij kétségbeesett fordulata: Putyin modelljével alakítaná át a toborzást, ehhez viszont újabb uniós milliárdok kellenek

Zelenszkij a mozgósítási politika miatt hatalmas bel- és külföldi nyomás alatt áll. Az elnök most több pénzre és határozott idejű szerződésekre építene a gyakorlatilag határozatlan idejű behívás helyett.

Teljes csőd az ukrán sorozási rendszer – Zelenszkij az orosz modellt vezetné be / Fotó: Anadolu via AFP

Négy évvel az orosz támadás kezdete után az ukrán vezetés kényes fordulóponthoz érkezett. Volodimir Zelenszkij elnök nyíltan elismeri a mozgósítás problémáit, és rendszerszintű változtatáson gondolkodik: az állandó sorkötelezettség helyett inkább szerződéses, világos feltételekhez kötött szolgálati formát vezetne be – orosz mintára.

Elég a kényszersorozásból!

Az ukrán társadalomban növekvő elégedetlenséget vált ki az úgynevezett „buszifikáció” gyakorlata, vagyis az, hogy a hatóságok erőszakosan, az utcán fogják el a hadköteles férfiakat. A kifejezést korábban hivatalosan orosz propagandának minősítették, mára azonban maga Zelenszkij is használja. Január végén az államfő megbízta az új védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot, hogy „oldja meg a buszifikáció problémáját”.

Kijevi hivatalos adatok szerint mintegy kétmillió hadköteles férfi rejtőzködik az országban a behívás elől. Emellett több százezer katona engedély nélkül hagyta el alakulatát.

A tervezett reform központi eleme egy pénzügyi ösztönzőrendszer. Zelenszkij kifejezetten az orosz modellt említette: „A hadseregünket a mozgósításról szerződéses rendszerre állítjuk át – ahogy Putyin teszi. Ő mindenkinek fizet a szerződésért. Mi is ezt akarjuk, de hiányoznak az eszközeink. Itt az európaiak segíthetnek” – mondta a Berliner Zeitung cikke szerint.

A javaslatok között szerepel jelentős anyagi ösztönzők bevezetése:

a hátországban szolgáló katonák havi illetményét mintegy 50 ezer hrivnyára (körülbelül 1000 euró) emelnék,

a harctéri pótlékot a jelenlegi 100 ezerről 150 ezerre növelnék (nagyjából 3000 euró),

továbbá magas egyszeri kifizetést adnának a szerződés aláírásakor.

További eurómilliárdok kellenének

Mindez azonban milliárdos többletterhet jelentene az amúgy is szűkös ukrán költségvetésnek. Zelenszkij egyértelművé tette: a reform csak további nyugati finanszírozással valósítható meg. Az EU által már megígért támogatások egy része azonban politikai viták kereszttüzébe került, például Magyarországgal és Szlovákiával a Barátság (Druzsba) vezetékkel kapcsolatban.