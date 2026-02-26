Totális fordulat a gázkazánok betiltásában: új döntést hoztak a németek, teljes Európára hatással lesz – itt vannak az új szabályok

A német kormánykoalíció megállapodott a fűtési törvény reformjának kulcsfontosságú pontjaiban, ezzel pedig a pártok a végére jutottak a régóta fennálló vitájuknak. A változtatások célja, hogy továbbra is lehessen olaj- és gázfűtési rendszereket telepíteni lakóépületekben – írja a Handelsblatt. Az illetékes minisztériumoknak húsvétra kell kidolgozniuk egy törvényjavaslatot, a törvény pedig várhatóan az év közepe előtt hatályba lép.

Németország zöldgáz- és zöldolajkvótát, valamint a klímabarát megoldásokhoz állami támogatásokat nyújt / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Új fűtési törvényt alkot Németország

Az előző koalíciós kormány által bevezetett törvényt úgy módosítják, hogy minden fűtési rendszer ismét engedélyezett legyen – mondta Jens Spahn, a CDU/CSU parlamenti frakcióvezetője kedden este Berlinben. Az SPD, a Zöldek és az FDP által elfogadott épületenergetikai törvény reformja 2024 elején lépett hatályba.

Eltörlik a régi kazánok üzemeltetésének tiltását.

A működő fűtési rendszereket azonban a korábbi jogszabályoknak megfelelően továbbra is lehetne üzemeltetni.

Azt a követelményt, hogy egy újonnan telepített fűtési rendszernek legalább 65 százalékban megújuló energiával kell működnie, eltörölték. Az SPD küzdött ennek a célkitűzésnek a megtartásáért. A CDU/CSU azonban úgy vélte, hogy ez igazságtalanul előnyben részesíti az elektromos meghajtású hőszivattyúkat.

A törvény célja, hogy a jövőben az új fűtési rendszerek túlnyomórészt szén-dioxid-mentesek legyenek. A tulajdonosok ugyanakkor hőszivattyúk, hibrid modellek, biomassza-, gáz- vagy olajfűtés széles skálájából választhatnak.

Új gáz- és olajfűtési rendszerek telepítése nem kizárt. Annak érdekében, hogy ezeket a fűtési rendszereket fokozatosan szén-dioxid-mentesen lehessen üzemeltetni, kvótát vezetnek be mind a zöldgázra, mind a zöldolajra. Ez a kvóta kötelezi az olaj- és gázszolgáltatókat, hogy folyamatosan növekvő arányban keverjenek be klímabarát gázt és olajat.

Meghagynák a klímabarát fűtési rendszer támogatásait

A kormány szövetségi szinten, több milliárd eurós támogatással támogatja az éghajlatbarát fűtési rendszerekre való átállást az energiahatékony épületek számára. A CDU/CSU és az SPD hangsúlyozták, hogy a meglévő támogatásokat fenntartják, és finanszírozásuk legalább 2029-ig biztosított.

A klímabarát fűtési rendszerre való átállás akár 70 százalékos állami támogatásra is jogosult.

Az alaptámogatáson felül jár egy klímasebesség-bónusz, valamint további bónusz, ha a háztartás éves jövedelme nem haladja meg a 40 ezer eurót. A fűtési rendszer cseréjére igénybe vehető maximális beruházási költségtámogatás 21 ezer euró.