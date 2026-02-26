OPEC: fontos döntésre készül az olajkartell, az oroszok azonnal reagáltak – Putyin előre dörzsölheti a tenyerét, csengeni fog a kassza

Az olajpiac az idei év elején ismét bizonytalan egyensúlyi helyzetbe került: a kínálati döntések, a geopolitikai kockázatok és a szezonális kereslet egyaránt befolyásolják az árakat — közölte az Interfax.

Oroszország számára előnyös lehet az olajtermelés és az export növelése a jelenlegi árkörnyezetben. / Fotó: Shutterstock

Az orosz miniszterelnök-helyettes nyilatkozatából kiderült, hogy Oroszország kész lehet növelni kitermelését és exportját, amennyiben az aktuális árszint ezt indokolttá teszi.

Az oroszoknak előnyösebb lehet olajat termelni, mint valaha

Alekszandr Novak február 25-én Moszkvában újságírói kérdésre úgy fogalmazott: Oroszország számára előnyös lehet az olajtermelés és az export növelése a jelenlegi árkörnyezetben. Hangsúlyozta, hogy az ország nemcsak a belföldi piac és a finomítók ellátására termel, hanem exportra is,

ami többletbevételt biztosít a költségvetés számára, és támogatja az ágazat, illetve a vállalatok fejlődését.

Az OPEC+ országok összeülnek

A konkrét lépésekről egyelőre még nem döntöttek. Novak jelezte: a március 1-jére összehívott OPEC+ ülésen tárgyalnak az áprilisi tervekről, de „nem akar az események elé menni”. A termelési kvóták módosítása kulcskérdés, mivel az olajárak alakulása jelentős hatással van az orosz költségvetés bevételeire, különösen a szankciók és az árplafonok miatt átalakult exportstruktúra mellett.

A Bloomberg hírügynökség forrásai szerint az OPEC+ nyolc, önkéntes kitermeléscsökkentést vállaló tagja

Szaúd-Arábia,

Oroszország,

Irak,

Kuvait,

az Egyesült Arab Emírségek,

Algéria,

Omán

és Kazahsztán

várhatóan mérsékelt termelésnövelésben állapodhat meg áprilistól. A tervek szerint napi 137 ezer hordóval (bpd) emelnék a kínálatot. Tavaly október óta a korábban napi 1,65 millió hordós csökkentést fokozatosan, havi 137 ezer hordós ütemben vezetik ki, ám az első negyedévben a szezonálisan gyengébb kereslet miatt felfüggesztették a kvóták emelését.

Megnövelik a hordószámot

A Reuters szerint az OPEC+ „valószínűleg” szintén a napi 137 ezer hordós növelést mérlegeli áprilisra, részben a nyári csúcsidőszakra való felkészülés, részben pedig az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség miatt emelkedő árak következtében. A geopolitikai kockázatok különösen érzékenyen érintik a piacot, mivel egy esetleges amerikai–iráni konfliktus fennakadásokat okozhatna a Közel-Kelet olajszállításaiban.

A kvóták lazítása azonban nem minden esetben jelent tényleges kínálatnövekedést.

Az OPEC+ összesített kitermelése decemberben és januárban egyaránt napi 600–800 ezer hordóval maradt el a megállapodásban rögzített szinttől. Oroszország például mintegy napi 300 ezer hordóval termelt a számára engedélyezett mennyiség alatt.

Emellett több országnak az év első felében kompenzálnia kell a korábbi túllépéseket, vagyis a megengedettnél alacsonyabb termelést kell vállalnia.

Orosz szempontból a termelés bővítése rövid távon költségvetési mozgásteret jelenthet, különösen, ha az árak a geopolitikai feszültségek miatt magasan maradnak. Ugyanakkor a globális kereslet alakulása, a kínai gazdaság teljesítménye, valamint az amerikai palaolaj-termelés is befolyásolja a döntések hatását.