OPEC: fontos döntésre készül az olajkartell, az oroszok azonnal reagáltak – Putyin előre dörzsölheti a tenyerét, csengeni fog a kassza

Oroszország számára kedvező lehet az olajtermelés és az export növelése a jelenlegi árkörnyezetben – erről beszélt Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes Moszkvában. Az OPEC+ március 1-jei ülése előtt az orosz piac szakértőinek figyelme most arra irányul, hogy a termelői szövetség valóban elindítja-e a korábban felfüggesztett, havi szintű kínálatbővítést.
Csókási Annamária
2026.02.26, 08:04
Frissítve: 2026.02.26, 08:05

Az olajpiac az idei év elején ismét bizonytalan egyensúlyi helyzetbe került: a kínálati döntések, a geopolitikai kockázatok és a szezonális kereslet egyaránt befolyásolják az árakat — közölte az Interfax.

Oil,Field,,Oil,Drilling,Rig,In orosz ,The,Evening olajkeresletOroszország orosz olaj
Oroszország számára előnyös lehet az olajtermelés és az export növelése a jelenlegi árkörnyezetben. / Fotó: Shutterstock

Az orosz miniszterelnök-helyettes nyilatkozatából kiderült, hogy Oroszország kész lehet növelni kitermelését és exportját, amennyiben az aktuális árszint ezt indokolttá teszi.

Az oroszoknak előnyösebb lehet olajat termelni, mint valaha

Alekszandr Novak február 25-én Moszkvában újságírói kérdésre úgy fogalmazott: Oroszország számára előnyös lehet az olajtermelés és az export növelése a jelenlegi árkörnyezetben. Hangsúlyozta, hogy az ország nemcsak a belföldi piac és a finomítók ellátására termel, hanem exportra is, 

ami többletbevételt biztosít a költségvetés számára, és támogatja az ágazat, illetve a vállalatok fejlődését.

Az OPEC+ országok összeülnek

A konkrét lépésekről egyelőre még nem döntöttek. Novak jelezte: a március 1-jére összehívott OPEC+ ülésen tárgyalnak az áprilisi tervekről, de „nem akar az események elé menni”. A termelési kvóták módosítása kulcskérdés, mivel az olajárak alakulása jelentős hatással van az orosz költségvetés bevételeire, különösen a szankciók és az árplafonok miatt átalakult exportstruktúra mellett.

A Bloomberg hírügynökség forrásai szerint az OPEC+ nyolc, önkéntes kitermeléscsökkentést vállaló tagja 

  • Szaúd-Arábia, 
  • Oroszország,
  • Irak, 
  • Kuvait,
  • az Egyesült Arab Emírségek, 
  • Algéria, 
  • Omán 
  • és Kazahsztán 

várhatóan mérsékelt termelésnövelésben állapodhat meg áprilistól. A tervek szerint napi 137 ezer hordóval (bpd) emelnék a kínálatot. Tavaly október óta a korábban napi 1,65 millió hordós csökkentést fokozatosan, havi 137 ezer hordós ütemben vezetik ki, ám az első negyedévben a szezonálisan gyengébb kereslet miatt felfüggesztették a kvóták emelését.

Megnövelik a hordószámot

A Reuters szerint az OPEC+ „valószínűleg” szintén a napi 137 ezer hordós növelést mérlegeli áprilisra, részben a nyári csúcsidőszakra való felkészülés, részben pedig az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség miatt emelkedő árak következtében. A geopolitikai kockázatok különösen érzékenyen érintik a piacot, mivel egy esetleges amerikai–iráni konfliktus fennakadásokat okozhatna a Közel-Kelet olajszállításaiban. 

A kvóták lazítása azonban nem minden esetben jelent tényleges kínálatnövekedést. 

Az OPEC+ összesített kitermelése decemberben és januárban egyaránt napi 600–800 ezer hordóval maradt el a megállapodásban rögzített szinttől. Oroszország például mintegy napi 300 ezer hordóval termelt a számára engedélyezett mennyiség alatt.

Emellett több országnak az év első felében kompenzálnia kell a korábbi túllépéseket, vagyis a megengedettnél alacsonyabb termelést kell vállalnia.

Orosz szempontból a termelés bővítése rövid távon költségvetési mozgásteret jelenthet, különösen, ha az árak a geopolitikai feszültségek miatt magasan maradnak. Ugyanakkor a globális kereslet alakulása, a kínai gazdaság teljesítménye, valamint az amerikai palaolaj-termelés is befolyásolja a döntések hatását.

Az áprilisi kvótákról szóló döntés így nemcsak az olajárak rövid távú pályáját határozhatja meg, hanem a második negyedévi költségvetési bevételek és a globális energiapiaci egyensúly alakulását is. A piac jelenleg kivár, miközben a termelők és a fogyasztók egyaránt a március eleji egyeztetés eredményére figyelnek.

