A Pepsi és a Coca-Cola ezt nem teszi zsebre, bombát tett alájuk az ázsiai óriás: felélesztették a helyi Traubisodát

Mukesh Ambani, India leggazdagabb üzletembere újabb árháborút indított. A Reliance tulajdonában lévő Campa Cola agresszív terjeszkedéssel és alacsony árakkal törné meg a több évtizedes Coca-Cola–Pepsi duopóliumot az indiai üdítőital-piacon.
Werderits Ivett
2026.01.03, 14:20
Frissítve: 2026.01.03, 14:28

Mukesh Ambani, India leggazdagabb embere és egyben a Reliance Industries vezetője újabb frontot nyitott a multinacionális óriásokkal szemben. Ezúttal a Coca-Cola és a PepsiCo uralta indiai szénsavas üdítőital-piacot célozta meg a mogul. 

Coca-Cola Company Threatens To Stop Investments And Hiring In View Of The 'Sugar Tax' cég
A kóla népszerűségi csatája elkezdődött / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reliance tulajdonában lévő Campa Cola az elmúlt három évben látványos növekedést produkált és mára komoly kihívóvá vált a két domináns amerikai márkával szemben. A Campa Cola 2022-es újraindításakor a Reliance agresszív árstratégiát választott. Az ital kezdetben 10 rúpiába (36–37 forint) került, nagyjából feleannyiba, mint a konkurens termékek. Ez a lépés gyors eredményt hozott. A GlobalData becslése szerint a márka piaci részesedése 2024-ben még csak 2 százalék körül volt, mára azonban elérte a 7 százalékot. A növekvő nyomás hatására a Coca-Cola és a Pepsi is kénytelen volt árengedményekkel reagálni – erről a Financial Times oldalán írnak. 

A Reliance ambíciói azonban ennél jóval nagyobbak. A vállalathoz közel álló források szerint a cél az, hogy a Campa Cola három éven belül 25 százalékos piaci részesedést érjen el. Ez azt jelenti, hogy valóban országos márka szeretne lenni, viszont ehhez elengedhetetlen a gyártókapacitás bővítése. 

A Campa Cola a 2025 márciusában zárult pénzügyi évben mintegy 10 milliárd rúpiás (36,3 milliárd forintos) árbevételt ért el, ami a Reliance FMCG-bevételeinek körülbelül egytizedét adta. 

Ambani számára nem ismeretlen a piacok felforgatása. A több ágazatban – energia, petrolkémia, távközlés, kiskereskedelem és média – aktív vállalatcsoportot apjától, Dhirubhai Ambanitól örökölte, majd globális jelentőségű vállalatbirodalommá fejlesztette. Egy évtizeddel ezelőtt a Jio Infocomm révén hasonló taktikával forgatta fel az indiai távközlési szektort, rendkívül olcsó mobilcsomagokkal, ami végül a piac konszolidációjához vezetett, és a Jio lett az ország legnagyobb szolgáltatója. Iparági szereplők szerint a Coca-Cola és a Pepsi most attól tart, hogy a Reliance ugyanilyen könyörtelen árversenyt indít az üdítőitalok piacán is.

Mi az a Campa Cola?

A Campa Cola története erősen kötődik India gazdaságtörténetéhez. A márkát 1977-ben a Pure Drinks Group indította el, miután a Coca-Cola kivonult az országból egy kormányzati döntés nyomán. Bár a Campa Cola a ’80-as években ikonikus hazai márkává vált, az 1990-es évek piacliberalizációja után fokozatosan háttérbe szorult, amikor a Coca-Cola és a Pepsi erőteljes marketinggel és fejlett disztribúcióval tért vissza. A márka sorsa akkor fordult meg, amikor a Reliance 2022-ben felvásárolta, és tudatosan építeni kezdett a „nemzeti nosztalgiára”, megtartva az eredeti szlogent: „The Great Indian Taste”, miközben új, citrom- és narancsízeket is bevezetett.

Már nem csak Indiában elérhető

A Reliance többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Srí Lankán és Nepálban is megjelent a márkával. Az indiai szénsavas üdítőital-piac ugyan évente több mint 15 százalékkal nőtt az elmúlt évtizedben, de a piaci lefedettség 2024-ben még mindig 40 százalék alatt volt. Ez jelentős növekedési potenciált jelent, bár szakértők figyelmeztetnek: a fiatalabb, millenniumi és Z generációs fogyasztók számára a Campa Cola már nem hordozza ugyanazt az érzelmi töltetet, mint az idősebbeknek, hiszen ők már a Coke és a Pepsi világában nőttek fel.

