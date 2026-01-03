A Pepsi és a Coca-Cola ezt nem teszi zsebre, bombát tett alájuk az ázsiai óriás: felélesztették a helyi Traubisodát

Mukesh Ambani, India leggazdagabb embere és egyben a Reliance Industries vezetője újabb frontot nyitott a multinacionális óriásokkal szemben. Ezúttal a Coca-Cola és a PepsiCo uralta indiai szénsavas üdítőital-piacot célozta meg a mogul.

A kóla népszerűségi csatája elkezdődött / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reliance tulajdonában lévő Campa Cola az elmúlt három évben látványos növekedést produkált és mára komoly kihívóvá vált a két domináns amerikai márkával szemben. A Campa Cola 2022-es újraindításakor a Reliance agresszív árstratégiát választott. Az ital kezdetben 10 rúpiába (36–37 forint) került, nagyjából feleannyiba, mint a konkurens termékek. Ez a lépés gyors eredményt hozott. A GlobalData becslése szerint a márka piaci részesedése 2024-ben még csak 2 százalék körül volt, mára azonban elérte a 7 százalékot. A növekvő nyomás hatására a Coca-Cola és a Pepsi is kénytelen volt árengedményekkel reagálni – erről a Financial Times oldalán írnak.

A Reliance ambíciói azonban ennél jóval nagyobbak. A vállalathoz közel álló források szerint a cél az, hogy a Campa Cola három éven belül 25 százalékos piaci részesedést érjen el. Ez azt jelenti, hogy valóban országos márka szeretne lenni, viszont ehhez elengedhetetlen a gyártókapacitás bővítése.

A Campa Cola a 2025 márciusában zárult pénzügyi évben mintegy 10 milliárd rúpiás (36,3 milliárd forintos) árbevételt ért el, ami a Reliance FMCG-bevételeinek körülbelül egytizedét adta.

Ambani számára nem ismeretlen a piacok felforgatása. A több ágazatban – energia, petrolkémia, távközlés, kiskereskedelem és média – aktív vállalatcsoportot apjától, Dhirubhai Ambanitól örökölte, majd globális jelentőségű vállalatbirodalommá fejlesztette. Egy évtizeddel ezelőtt a Jio Infocomm révén hasonló taktikával forgatta fel az indiai távközlési szektort, rendkívül olcsó mobilcsomagokkal, ami végül a piac konszolidációjához vezetett, és a Jio lett az ország legnagyobb szolgáltatója. Iparági szereplők szerint a Coca-Cola és a Pepsi most attól tart, hogy a Reliance ugyanilyen könyörtelen árversenyt indít az üdítőitalok piacán is.