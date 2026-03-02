Deviza
EUR/HUF380,37 +0,46% USD/HUF324,46 +0,78% GBP/HUF435,54 +0,91% CHF/HUF417,19 -0,29% PLN/HUF89,71 +0,13% RON/HUF74,59 -0,05% CZK/HUF15,67 +0,3% EUR/HUF380,37 +0,46% USD/HUF324,46 +0,78% GBP/HUF435,54 +0,91% CHF/HUF417,19 -0,29% PLN/HUF89,71 +0,13% RON/HUF74,59 -0,05% CZK/HUF15,67 +0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 538,46 -0,79% MTELEKOM2 155 -0,46% MOL3 660 +3,61% OTP38 250 -2,77% RICHTER11 880 -0,51% OPUS533 -1,88% ANY7 180 -4,74% AUTOWALLIS160,5 -1,87% WABERERS5 020 -2,79% BUMIX9 734,68 -1,33% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 637,63 -1,35% BUX125 538,46 -0,79% MTELEKOM2 155 -0,46% MOL3 660 +3,61% OTP38 250 -2,77% RICHTER11 880 -0,51% OPUS533 -1,88% ANY7 180 -4,74% AUTOWALLIS160,5 -1,87% WABERERS5 020 -2,79% BUMIX9 734,68 -1,33% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 637,63 -1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Izrael
Irán

Megrázó képek az izraeli–iráni konfliktusról

Az Izrael és Irán közötti háború újabb szakaszba lépett, a kölcsönös légi csapások és rakétatámadások súlyos károkat okoztak, sok a civil áldozat. A térségben egyre nő a feszültség, miközben a nemzetközi közösség a konfliktus eszkalációjától tart. Galéria.
VG
2026.03.02, 13:28
Frissítve: 2026.03.02, 13:34
TEHRAN, IRAN - MARCH 01: Plumes of smoke rise over the residential areas of the Iranian capital following airstrikes amid ongoing U.S.–Israel attacks as multiple explosions are heard across the city in Tehran, Iran on March 01, 2026. Fatemeh Bahrami / Ana
A man runs across a street as sirens sound in Jerusalem on February 28, 2026. The Israeli military said its strikes on Iran, in coordination with the United States, targeted dozens of military sites and followed months of joint planning between the allies
People stand and watch as firefighters battle a fire that broke out in Jannat Bazaar, west of Tehran on February 3, 2026. A massive fire broke out on February 3 at a bazaar west of the Iranian capital, state media reported, although the cause of the blaze
A man carries two children as he runs to take shelter after sirens sounded in Tel Aviv on February 28, 2026, following the announcement that Israel had launched a “preemptive strike” on Iran. President Donald Trump urged Iranians on February 28 to take ov
Hospital staff move patients in a parking lot at Sourasky Medical Center for safety after sirens sounded in Tel Aviv on February 28, 2026, following the announcement that Israel had launched a “preemptive strike” on Iran. President Donald Trump urged Iran
People rush to fill their tanks at a petrol station in Nablus, in the occupied West Bank on February 28, 2026, after Israel and the US launched attacks on Iran. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Iran must not be allowed to gain nuclear arms a
A person takes shelter as sirens sounded in Jerusalem on February 28, 2026, following the announcement that Israel had launched a “preemptive strike” on Iran. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Iran must not be allowed to gain nuclear arms and
A man and woman embrace as residents of a building hit by a projectile are evacuated from the premises in Israel's northern city of Tirat Carmel, south of Haifa, on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February
A cyclist watches as a projectile falls over Dubai on February 28, 2026. AFP correspondents heard a loud explosion in Dubai on February 28 and one of them saw a plume of smoke rising from the city. The explosions came in the wake of wide-ranging Iranian a
HEBRON, WEST BANK - MARCH 1: Missiles launched from Iran are seen in the skies over the city of Hebron, West Bank, on March 1, 2026. The strikes continue as part of Iran's ongoing retaliation against U.S. and Israeli attacks. Some of the missiles were des
A fireball lights the sky following a missile strike on Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted,
A yacht sails past a plume of smoke rising from the port of Jebel Ali following a reported Iranian strike in Dubai on March 1, 2026. Fresh blasts were heard across the Gulf cities of Dubai, Doha and Manama on Sunday morning after a day of Iran strikes in
Planes are parked at Terminal 3 of the Dubai International Airport, following the United States and Israel strikes on Iran, in Dubai, United Arab Emirates, March 2, 2026. REUTERS/Raghed Waked
Stranded passengers wait at the Velana International Airport in Male on March 1, 2026 after the cancellation of several flights destined for the Middle East. The biggest disruption to global air transport since the Covid pandemic continued on March 1, wit
In this US Navy photo released on February 28, 2026 released by the US Central Command shows the Arleigh Burke class guided-missile-destroyer, USS Spruance (DDG 111), firing Tomahawk Land Attack Missiles in support of Operation Epic Fury, from an undisclo
An Israeli soldier guards an area in front of a destroyed building that was hit by a reported overnight Iranian strike in Tel Aviv on March 1, 2026. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader since 1989 and sworn enemy of the West, was killed in the op
People look at a building damaged in a reported overnight Iranian strike in Tel Aviv on March 1, 2026. US President Donald Trump said February 28 that Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was dead, after Israel and the United States launched an at
People take shelter in an underground garage in Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched a wave of strikes against targets in Iranian cities on February 28, triggering explosions and columns of smoke in the capital Tehran. Iran
Israeli emergency service officers remove a body bag from the scene of a missile attack near Bet Shemesh, some 30 kilometres west of Jerusalem on March 1, 2026. A barrage of missiles launched from Iran killed at least six people in the central Israel city
Smoke billows from an oil tanker under U.S. sanctions, that was hit off Oman's Musandam peninsula, in this screen grab from a video obtained by REUTERS on March 1, 2026. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY VERIFICATION Identity of the vessel co
A drone view of Israeli emergency responders working at the scene of an Iranian missile strike on a road, after Iran launched missile barrages following attacks by the U.S. and Israel, in Jerusalem March 1, 2026. REUTERS/Ilan Rosenberg
Megrázó képek az izraeli–iráni konfliktusról
Fotó: AFP/Reuters
1/23
Megrázó képek az izraeli–iráni konfliktusról

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu