Drága blama az iráni háborúban: baráti tűzben zuhant le három amerikai F–15-ös vadászbombázó – videó

Helyi idő szerint hétfő reggel lezuhant három amerikai F–15E Strike Eagle vadászbombázó Kuvait felett egy feltételezhető baráti tűzeset következtében az Epic Fury hadműveletben – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Baráti tűzben zuhant le három amerikai F–15-ös vadászbombázó / Fotó: Faizinraz / Shutterstock

Az akkori aktív harci műveletekben iráni repülőgépek, ballisztikus rakéták és drónok vettek részt, és

az amerikai légierő gépeit tévedésből a kuvaiti légvédelem lőtte le.

A hatfős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, állapotuk stabil.

A baleset okát vizsgálják.

A CENTCOM közleménye szerint

Kuvait elismerte az incidenst, és hálásak vagyunk a kuvaiti védelmi erők erőfeszítéseiért és a folyamatban lévő művelet során nyújtott támogatásukért.

Mint lapunk már hétfő reggel megírta, a regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvétele szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. A korai beszámolók alapján

a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.

Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. A vadászrepülőgép teljesítményének kulcsa a nagy tolóerő–tömeg arány és az alacsony szárnyterhelés, amelyek meghatározóak a harcban. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.

A Simple Flying oldal tavalyi cikke szerint

az F–15E vadászbombázó darabja mintegy 90-100 millió dollár között mozog, felszereltségtől függően.

A CENTCOM korábban arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg több mint ezer iráni célpontot támadott a szombaton indult műveletben, így egyebek között parancsnoki és irányító központokat, az iráni Forradalmi Gárda főhadiszállását, a gárda légierejének főparancsnokságát, az ország integrált légvédelmi rendszereit, ballisztikus rakéták kilövőhelyeit, az iráni haditengerészet hajóit, tengeralattjáróit, hajóelhárító rakétáinak indítóállásait, valamint a hadsereg kommunikációs lehetőségeit.