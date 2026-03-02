A háború hullámvasútra ültette a hazai deviza árfolyamát is – 381 forintig kúszott az euró

Hullámvasútra ült a forint árfolyama az iráni háború hatására, miután a piacok igyekeznek felmérni, hogy meddig fokozódhat az Egyesült Államok és Irán konfliktusa. A háború hatására hétfő reggel a dollár erősödésnek indult, ami hagyományosan nem kedvez a feltörekvő piacok devizáinak, így a forintnak sem, ráadásul a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő energiaárak ugyancsak hátrányosan érintik Magyarország külkereskedelmi mérlegét.

A forint a decemberi mélypontot tesztelte az euróval szemben reggel / Fotó: Vémi Zoltán

December óta nem látott mélyponton is járt a forint

Hétfő reggel ezért a forint az euróval szemben egy hónapja nem látott szintre süllyedt és több mint 381-ig is felkúszott az árfolyam. Azonban később normalizálódott a kereskedés és 379 körüli szinten mozgott az euró/forint árfolyam, bár többször járt ezen szint alatt is. Délután azonban ismét átlépte a 380-as szintet az árfolyam. A 325 fölötti reggeli dollár/forint árfolyam január óta nem látott érték.

Ezzel párhuzamosan

az olajárak mérséklődtek némiképp és a Brent hordónkénti 80 dollárt közelítő árfolyama is a 78 dolláros szint alá süllyedt.

Paradox módon a forint erősödése az euróval szemben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett gyenge külkereskedelmi adatok érkezésével esett egybe, aminek hagyományos esetben inkább az árfolyam gyengülésével kellett volna járnia.

Az olajárak emelkedése mellett hazánkat érzékenyen érintheti az európai gázár emelkedése is. A holland TTF-gáztőzsdén a gázár nyitáskor 25 százalékot ugrott, ami csak egy-két százalékponttal enyhült a kereskedés első perceiben, noha a Hormuzi-szoroson keresztül haladó LNG-szállítmányok főként Ázsiában találnak gazdára. Délután az európai gázár is tovább drágult és átlépte a 40 euró/megawattóra szintet, miután a drágulás mértéke is átlépte a 40 százalékot.