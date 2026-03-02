Rávetették magukat a befektetők a Rába részvényeire, a 4iG is kiköszörülte a reggeli csorbát

Hatalmas napon belüli fordulattal reagáltak hétfőn a Rába és a 4iG részvényei azokra a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a RÁBA jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokra, melyeket délelőtt jelentett be a 4iG csoport vezetése a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter jelenlétében.

A Rába üzemében szerelik majd teherautóra a HIMARS rakétákat / Fotó: AFP

A minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bemutatkozását januárban az amszterdami tőzsdén végrehajtó Czechoslovak Group (CSG) cseh fegyvergyártó vállalattal karöltve megvalósuló gigaprojektekben egyebek között több mint tízezer katonai jármű gyártásáról, összeszereléséről és karbantartásáról, illetve egy mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra modernizációs programról van szó.

S ennek érdekében a CSG globális védelmi ipari vállalat leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.

Mindemellett Győrben szerelik majd teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat is.

A kulcsfontosságú bejelentések fényében nem meglepő, hogy a Rába – a közel-keleti légi támadások hírére – reggel még egészen 3500 forintig zuhanó részvényárfolyama irányt váltott, s