Deviza
Barátság kőolajvezeték
Ukrajna
Orbán Viktor

Orbán üzent Zelenszkijnek: „Az olajblokádot le fogjuk törni” — katonák biztosítják a kritikus infrastruktúrákat

Katonák védik a Paksi Atomerőművet és a stratégiai gáztárolókat, a rendőrség pedig emelt készültséget rendelt el. Orbán Viktor szerint a lépések megelőző jellegűek, és az ország energiabiztonságát szolgálják annak fényében, hogy a Barátság kőolajvezeték lebombázása sem volt valós esemény a miniszterelnök által említett műholdfelvételek alapján.
VG
2026.03.02., 14:45

A közel-keleti konfliktus eszkalációja közvetlenül nem érinti Magyarországot, a kormány mégis megelőző lépéseket tett az ország energetikai és biztonsági infrastruktúrájának védelmében. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború nyomán kialakult energiabiztonsági helyzetre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben is megszólalt, amelyben a Barátság kőolajvezetéket ért állítólagos támadásról és az olajszállítás leállításáról beszélt.

orbán magyar energia
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kritikus infrastruktúra és az energiaszolgáltatók védelmére rendelte a katonákat

A műholdfelvételek ellentmondanak Zelenszkijnek

A kormányfő közlése szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol átfogó jelentést kapott a vezetéket ért incidensről és annak aktuális műszaki állapotáról. Elmondása szerint a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen azt mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási infrastruktúrát, és az újraindításnak nincs technikai akadálya. Hangsúlyozta, hogy 

az ezzel kapcsolatos műholdképeket nyilvánosságra hozzák, hogy „mindenki láthassa” a helyzetet.

Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást, és a vita rendezése érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékszakasz vizsgálatára. A miniszterelnök jelezte: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a tranzitot. Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogják törni.

 

Katonák a Paksi Atomerőműnél és a gáztárolóknál

A Védelmi Tanács ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ennek nyomán különleges műveleti katonák jelentek meg a Paksi Atomerőmű területén, valamint nagyfeszültségű átjátszóállomásoknál és más kiemelt létesítményeknél.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczy Kristóf közösségi oldalán közzétett felvételek szerint a katonák fegyveres őrzésvédelmi feladatokat látnak el. A kormány közölte, hogy a lépés megelőző jellegű: a nemzetközi feszültségek és az energiapiaci bizonytalanság miatt indokolt a fizikai védelem erősítése.

Katonai biztosítást kapott az algyői Szőreg–1 biztonsági földgáztároló is, amelyet a Hexum Földgáz Zrt. üzemeltet. A létesítmény 1,9 milliárd köbméter kapacitással rendelkezik, ebből 1,2 milliárd köbméter kifejezetten ellátásbiztonsági célt szolgál. A napi 25 millió köbméteres kitárolási képesség miatt a tároló kulcsszerepet játszik a hazai földgázellátás stabilitásában.

Paksot biztosították, katonák védik a magyarországi stratégiai földgázkészleteket – képeken a különleges műveleti egység

Orbán: működőképes a Barátság vezeték

A katonai intézkedésekkel párhuzamosan a miniszterelnök videóüzenetben számolt be a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról. Elmondása szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol részletes jelentést kapott a vezetékről.

Orbán Viktor közölte: a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk azt mutatják, hogy a Barátság vezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási rendszert.

Ezért – fogalmazott – az újraindításnak nincs technikai akadálya. A kormány a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozza.

A miniszterelnök ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy indítsa újra az olajszállítást, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Magyarország addig fenntartja ellenintézkedéseit, amíg a tranzit nem áll helyre. 

Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy az olajblokádot le fogják törni.

Fotó: Magyar Honvédség
Energiabiztonság és politikai feszültség

Orbán Viktor szerint az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése és az ukrán tranzit kérdése összefügg. A közel-keleti konfliktus miatt eleve emelkedett a globális energiapiaci kockázat, miközben a magyar olajellátás jelentős része továbbra is a Barátság vezetéken érkezik.

Biztonságpolitikai szempontból a katonai jelenlét demonstratív üzenet is: a kabinet azt kívánja jelezni, hogy az energialétesítmények védelme nem pusztán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Ugyanakkor a politikai dimenzió is erősödik, hiszen a miniszterelnök nyilatkozata egyértelműen Ukrajnára helyezi a felelősséget az olajszállítás leállításáért.

