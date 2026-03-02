Orbán üzent Zelenszkijnek: „Az olajblokádot le fogjuk törni” — katonák biztosítják a kritikus infrastruktúrákat

A közel-keleti konfliktus eszkalációja közvetlenül nem érinti Magyarországot, a kormány mégis megelőző lépéseket tett az ország energetikai és biztonsági infrastruktúrájának védelmében. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború nyomán kialakult energiabiztonsági helyzetre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben is megszólalt, amelyben a Barátság kőolajvezetéket ért állítólagos támadásról és az olajszállítás leállításáról beszélt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kritikus infrastruktúra és az energiaszolgáltatók védelmére rendelte a katonákat

A műholdfelvételek ellentmondanak Zelenszkijnek

A kormányfő közlése szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol átfogó jelentést kapott a vezetéket ért incidensről és annak aktuális műszaki állapotáról. Elmondása szerint a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen azt mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási infrastruktúrát, és az újraindításnak nincs technikai akadálya. Hangsúlyozta, hogy

az ezzel kapcsolatos műholdképeket nyilvánosságra hozzák, hogy „mindenki láthassa” a helyzetet.

Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást, és a vita rendezése érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékszakasz vizsgálatára. A miniszterelnök jelezte: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a tranzitot. Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogják törni.

Katonák a Paksi Atomerőműnél és a gáztárolóknál

A Védelmi Tanács ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ennek nyomán különleges műveleti katonák jelentek meg a Paksi Atomerőmű területén, valamint nagyfeszültségű átjátszóállomásoknál és más kiemelt létesítményeknél.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczy Kristóf közösségi oldalán közzétett felvételek szerint a katonák fegyveres őrzésvédelmi feladatokat látnak el. A kormány közölte, hogy a lépés megelőző jellegű: a nemzetközi feszültségek és az energiapiaci bizonytalanság miatt indokolt a fizikai védelem erősítése.

Katonai biztosítást kapott az algyői Szőreg–1 biztonsági földgáztároló is, amelyet a Hexum Földgáz Zrt. üzemeltet. A létesítmény 1,9 milliárd köbméter kapacitással rendelkezik, ebből 1,2 milliárd köbméter kifejezetten ellátásbiztonsági célt szolgál. A napi 25 millió köbméteres kitárolási képesség miatt a tároló kulcsszerepet játszik a hazai földgázellátás stabilitásában.

Orbán: működőképes a Barátság vezeték

A katonai intézkedésekkel párhuzamosan a miniszterelnök videóüzenetben számolt be a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról. Elmondása szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol részletes jelentést kapott a vezetékről.