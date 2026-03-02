Orbán üzent Zelenszkijnek: „Az olajblokádot le fogjuk törni” — katonák biztosítják a kritikus infrastruktúrákat
A közel-keleti konfliktus eszkalációja közvetlenül nem érinti Magyarországot, a kormány mégis megelőző lépéseket tett az ország energetikai és biztonsági infrastruktúrájának védelmében. A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború nyomán kialakult energiabiztonsági helyzetre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben is megszólalt, amelyben a Barátság kőolajvezetéket ért állítólagos támadásról és az olajszállítás leállításáról beszélt.
A műholdfelvételek ellentmondanak Zelenszkijnek
A kormányfő közlése szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol átfogó jelentést kapott a vezetéket ért incidensről és annak aktuális műszaki állapotáról. Elmondása szerint a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen azt mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási infrastruktúrát, és az újraindításnak nincs technikai akadálya. Hangsúlyozta, hogy
az ezzel kapcsolatos műholdképeket nyilvánosságra hozzák, hogy „mindenki láthassa” a helyzetet.
Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást, és a vita rendezése érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékszakasz vizsgálatára. A miniszterelnök jelezte: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a tranzitot. Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogják törni.
Katonák a Paksi Atomerőműnél és a gáztárolóknál
A Védelmi Tanács ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ennek nyomán különleges műveleti katonák jelentek meg a Paksi Atomerőmű területén, valamint nagyfeszültségű átjátszóállomásoknál és más kiemelt létesítményeknél.
A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczy Kristóf közösségi oldalán közzétett felvételek szerint a katonák fegyveres őrzésvédelmi feladatokat látnak el. A kormány közölte, hogy a lépés megelőző jellegű: a nemzetközi feszültségek és az energiapiaci bizonytalanság miatt indokolt a fizikai védelem erősítése.
Katonai biztosítást kapott az algyői Szőreg–1 biztonsági földgáztároló is, amelyet a Hexum Földgáz Zrt. üzemeltet. A létesítmény 1,9 milliárd köbméter kapacitással rendelkezik, ebből 1,2 milliárd köbméter kifejezetten ellátásbiztonsági célt szolgál. A napi 25 millió köbméteres kitárolási képesség miatt a tároló kulcsszerepet játszik a hazai földgázellátás stabilitásában.
Orbán: működőképes a Barátság vezeték
A katonai intézkedésekkel párhuzamosan a miniszterelnök videóüzenetben számolt be a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról. Elmondása szerint a napot nemzetbiztonsági egyeztetéssel kezdték, ahol részletes jelentést kapott a vezetékről.
Orbán Viktor közölte: a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk azt mutatják, hogy a Barátság vezeték működőképes, a támadás közvetlenül nem érintette a fő szállítási rendszert.
Ezért – fogalmazott – az újraindításnak nincs technikai akadálya. A kormány a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozza.
A miniszterelnök ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy indítsa újra az olajszállítást, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Magyarország addig fenntartja ellenintézkedéseit, amíg a tranzit nem áll helyre.
Az ukrán lépést közönséges zsarolásnak nevezte, és kijelentette, hogy az olajblokádot le fogják törni.
Energiabiztonság és politikai feszültség
Orbán Viktor szerint az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése és az ukrán tranzit kérdése összefügg. A közel-keleti konfliktus miatt eleve emelkedett a globális energiapiaci kockázat, miközben a magyar olajellátás jelentős része továbbra is a Barátság vezetéken érkezik.
Biztonságpolitikai szempontból a katonai jelenlét demonstratív üzenet is: a kabinet azt kívánja jelezni, hogy az energialétesítmények védelme nem pusztán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Ugyanakkor a politikai dimenzió is erősödik, hiszen a miniszterelnök nyilatkozata egyértelműen Ukrajnára helyezi a felelősséget az olajszállítás leállításáért.