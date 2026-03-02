Elhalasztották az uniós miniszterek találkozóját az EU-tagállamban becsapódott iráni drón miatt

Az európai uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei hétfőn érkeztek volna Nicosiába, ám az iráni háború kitörése megzavarta a légi közlekedést. Mint a ciprusi uniós elnökség szóvivője hajnalban közölte: elhalasztották az EU európai ügyekért felelős minisztereinek hétfőre és keddre tervezett ciprusi találkozóját, miután az éjszaka folyamán egy drón csapódott be a sziget egyik brit légibázisába – írja a Politico.

Az iráni háború elérte Európát: drón csapódott az uniós Ciprusba / Fotó: Yiannis Kourtoglou / Reuters

A kora hajnali órákban egy elszigetelt incidens történt: egy pilóta nélküli légi jármű (drón) célba vette a ciprusi Akrotiri brit bázist.

„E váratlan fejlemény miatt, amely sajnálatos módon hatással volt a mai ciprusi járatokra, a ciprusi elnökség úgy döntött, elhalasztja” az Általános Ügyek Tanácsának informális ülését – tette hozzá.

„A drón pontos eredete jelenleg még vizsgálat alatt áll, ugyanakkor megerősítést nyert, hogy a Ciprusi Köztársaság nem volt a támadás célpontja” – közölte a szóvivő.

Az uniós tagállam Ciprus két brit légibázisnak ad otthont, amelyek brit szuverén területnek számítanak.

Jelenleg Ciprus tölti be az EU soros elnökségét.

Az akrotiri bázis elleni éjszakai csapás korlátozott károkat okozott és nem követelt áldozatokat. A támadás röviddel azután történt, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: engedélyezi az Egyesült Államok számára a brit katonai bázisok használatát az „iráni rakéták forrásnál történő megsemmisítésére”.

Mint ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, az Egyesült Államok és Izrael közösen hadjáratot indított az egyik legnagyobb olajhatalom, Irán ellen. A támadók Irán vezetésének nagy részét likvidálták, köztük Ali Hamenei ajatollah vallási vezetőt és a Forradalmi Gárda vezérkarának sok tagját. Habár a háború hetek óta a levegőben lógott, hiszen Donald Trump 200 vadászgépet és két repülőgép-hordozó anyahajót is a térségbe rendelt, az olaj ára mégis kilőtt.

Orbán Viktor miniszterelnök is lépett, még szombaton elrendelte az energetikai létesítmények fokozott védelmét az iráni háború miatt.