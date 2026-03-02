Hatalmas bajban az EU: azonnal leállította a gáztermelését az ország, ahonnan LNG-t akart vásárolni – most fáj igazán, hogy nincs már orosz

A QatarEnergy hétfőn a Ras Laffan komplexum elleni katonai támadások után leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését – közölte a vállalat. Az amerikai és izraeli csapások, illetve az azokra adott iráni válasz miatt biztonsági okokból több olaj- és gázlétesítményt leállítottak a térségben, Katar közülük az egyik érintett.

Katar leállította az LNG-termelést / Fotó: Stringer / Reuters

A QatarEnergy közlése szerint egy drón vett célba egy víztartályt a komplexum egyik erőművében, valamint egy másik energiatermelő létesítményt Ras Laffanban. Az incidensben senki sem sérült meg, a károk felmérése még tart.

A drónt a katari védelmi minisztérium szerint Iránból indították.

A Gas World című szakportál tudósítása szerint az LNG és kapcsolt termékek gyártásának a leállítása hatással lesz a globális héliumpiacra is. A további fejleményekről folyamatos tájékoztatást ígért a vállalat.

Elővigyázatosságból zárnak be létesítményeket

A portál szerint a Ras Laffan a világ legnagyobb LNG-exportáló létesítménye és a legnagyobb mesterséges kikötője, ahol petrolkémiai, finomítói és egy energia-/vízsótalanító üzem is működik.

Nem ez azonban az egyetlen energetikai létesítmény, amelyet leállítottak a konfliktus miatt, többek között Szaúd-Arábia is bezárta hétfőn a legnagyobb olajfinomítóját egy dróntámadás után, mások pedig elővigyázatossági okokból tették meg ezt.

Az LNG-áramlás zavarai szakértők szerint

felszítják majd az árversenyt Európa és Ázsia között a rendelkezésre álló rakományokért.

Az olaj és a gáz már hétfőn jelentősen drágult, és ez még csak a kezdet.

Ras Laffan a világ legnagyobb LNG-exportáló létesítménye / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros esetleges lezárása évtizedek óta nem látott válságot okozhat az olaj- és a gázpiacon is. Bár a kulcsfontosságú útvonal elméletileg nyitva van, a konfliktus miatt leállt a tankerforgalom, a hajók a kikötők közelében várakoznak.

Katar kiesését az Európai Unió is megérzi

Bár a Hormuzi-szoroson keresztül exportált olaj zöme nem Európába, hanem Ázsiába kerül, az árak gyors emelkedését az Európai Unió tagországai is megérzik majd.

„Az olaj és az LNG is globális piac: minden fennakadás a Hormuzi-szorosban az árak azonnali megugrásához vezet, ami Európára is negatív hatással lesz, hiába korlátozott a fizikai import” – mondta a Politicónak Simone Tagliapietra, a Bruegel vezető kutatója.