Az új időszámítás felé vezető utat térkövezte ki a Garboplast — jelentős változás történt a cég életében

2026. március 2-től Járomi Juditot nevezte ki a tulajdonos a Wallis csoport a győri székhelyű Graboplast Zrt. vezérigazgatójának – közölte a Garboplast.

Járomi Judit 30 éves szaktapasztalatában fontos szerepet kapott a vállalatvezetés / Forrás: Garboplast

Az új vezető hatalmas szakmai múlttal rendelkezik

A szakember közel 30 éve dolgozik gyártói környezetben nemzetközi vállalatoknál az élelmiszeriparban és az építőiparban. Széles körű tapasztalatot szerzett komplex, nagy volumenű termelési és üzleti folyamatok irányításában.

Szakmai pályafutását a Cerbonánál kezdte, majd közel 15 évet dolgozott különböző pozíciókban Európa legnagyobb gabona feldolgozójánál, a Hungranánál.

Az elmúlt 18 évben felső vezetőként értékesítési és marketingterületen tevékenykedett, ebből 10 évet ügyvezető igazgatói pozícióban töltött elsősorban exportpiacokra is fókuszáló vállalatoknál, előbb a KALL Ingredients Kft.-nél, majd a Creaton South-East Europe Kft.-nél, legutóbb pedig a Baumit Kft.-nél.

A Garboplast több mint egy évszázada működik

A 120 éves Graboplast Közép-Kelet-Európa vezető speciális padlógyártó vállalata, három magyarországi (Győr, Tatabánya, Kecskemét) gyártóegységgel. A Wallis csoport tulajdonában lévő vállalat 2024-ben 20 milliárd forintos árbevételt ért el. A Graboplast termékei a legmodernebb technológiák alkalmazásával készülnek, melyeket a közel 500 főt alkalmazó vállalat öt kontinens mintegy 80 országába értékesít. A saját fejlesztésű speciális padlóburkolatokat Győrben és Tatabányán gyártja, Kecskeméten faparkettákat készít. A Graboplast a lakossági padlók előállítása mellett olyan saját fejlesztésű, nagy hozzáadott értékkel rendelkező speciális padlóburkolatokra koncentrál, mint például a sport-, közületi, design- és járműipari padlók.

A Graboplast új fejlődési szakaszához érkezett, melyben a tulajdonos Wallis csoport elsősorban a gyártási és termelési folyamatok már megkezdett hatékonyságnövelő átalakításának folytatását, a kereskedelmi és értékesítési terület továbbfejlesztését várja az új vezérigazgatótól. A Graboplast célja, hogy speciális padlótermékeire, valamint K+F képességeire építve tovább erősítse magyarországi, európai és világpiaci jelenlétét, sikeresen építve a vállalat 120 éves hagyományaira.

Járomi Judit a pozíciót Ivan Lászlótól vette át, aki az elmúlt több mint három évben a kihívásokkal teli, nehéz gazdasági környezet ellenére számos sikeres projektet valósított meg, továbbfejlesztve a Graboplast versenyképességét Magyarországon és a nemzetközi piacokon.