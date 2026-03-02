Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság vezeték kapcsán: „Hagyjuk a színjátékot”

„Megrendelésre írt levél, íme a válasz! Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!” – írta hétfőn délután Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A videót is tartalmazó poszttal reagált a miniszterelnök a Magyar Péter által őt megszólító nyílt levélre.

Orbán Viktor szerint Magyar Péter nyílt levele megrendelésre íródott / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Az utóbbi hetek nyilatkozatai és a Barátság kőolajvezeték állapotával, valamint az országot érő állítólagos külső fenyegetésekkel kapcsolatos kormányzati kommunikáció kapcsán fordulok Önhöz. Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk. Ezért javaslom, hogy hazánk energiabiztonságát szem előtt tartva, személyesen és közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, és győződjünk meg a tényleges körülményekről. A magyar emberek joggal várják el, hogy felelős vezetőik tények alapján, átlátható módon hozzanak döntéseket és ne a Facebookon és a propagandában üzengessenek” – írta levelében Magyar Péter.

A kormányfő válasza nem maradt el.

„Azt gondolom, hogy hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot! A tényeket mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket. Szerintem azt is mindenki tudja, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk hogy az ukránok, Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit. Szerinte ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik. Továbbra is a magyarok érdekében dolgozunk. Akitől még egy ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, hát azok meg szégyelljék magukat” – mondta videoüzenetében Orbán Viktor.

„Részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A rendelkezésre álló műholdfelvételek és az operatív információk alapján egyértelmű, a vezeték működőképes” – közölte a Facebook oldalára hétfőn feltöltött videójában Orbán Viktor. A kormányfő vasárnap este ígért bizonyítékokat arról, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása mögött nem műszaki vagy technikai okok állnak.

A kormányfő hozzátette, támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa.

„Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a a magyar és szlovák ellenőröket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg nem indítják újra a vezetéket.