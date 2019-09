A gazdaság teljesítménye alapot teremt a növekvő családtámogatásoknak – jelentette ki Varga Mihály a III. Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozón. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: olyan országot kell építeni, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol a munka növekvő jólétet eredményez, valamint ahol jók a gyermeknevelést és családokat segítő szolgáltatások.

A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy csak egy jól fejlődő gazdaság teremtheti meg az alapot ahhoz, hogy a családok és a gyermeknevelés területén is előrébb lehessen lépni. Ezért is fontos, hogy Magyarország egyre jobban teljesít,

2019 második negyedévében is dinamikusan, 5,2 százalékkal erősödött a gazdaság teljesítménye.

Ezzel összhangban a munkahelyek növekvő biztonságával, a bérek emelkedésével és csökkenő adókkal számolhatnak a magyar családok.

Varga Mihály a kormány családokat támogató intézkedéseiről szólva elmondta:

a családbarát adórendszernek köszönhetően a szülők az elmúlt nyolc év alatt nagyjából 1900 milliárd forint adó- és járulékkedvezményt vehettek igénybe.

Emellett Magyarország központi költségvetésében a családok támogatására 2020-ban 1.293 milliárd forinttal jut több, mint 2010-ben.

A miniszter kitért arra is, hogy egyre népszerűbb az idén meghirdetett Családvédelmi Akcióterv, amelynek keretében már 36 ezernél is többen igényelték valamelyik támogatási formát. A babaváró támogatást már több mint 23 ezer fiatal pár igényelte, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását 11 ezren kérték, valamint a gyermekes családok jelzáloghiteleinek elengedése iránt is egyre nő az érdeklődés. A tárcavezető kiemelte, hogy

jövőre már több mint 82 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra.

Mint mondta: a 2020/2021-es tanévtől a tankönyvellátás ingyenessége is teljes körűvé válik, valamint a kormány a szülők munkába való visszatérését a bölcsődei férőhelyek folyamatos növelésével és havi 40 ezer forint bölcsődei támogatással kívánja segíteni.