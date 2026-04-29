Zelenszkij meglepő bejelentést tett: rájött, honnan szerez pénzt a háborúhoz – Ukrajna eladja a fegyvereit, túl sok van belőle

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van – jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

„Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van” – mondta. Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül. Zelenszkij beszámolt arról, hogy az úgynevezett drónmegállapodások keretében Ukrajna már együttműködik több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal. Amerikai partnereiknek is tettek már javaslatot – mondta.

Az ügylet keretében drónok, védelmi rendszerek és más típusú fegyverek exportjára kerülhet sor, aminek célja az ország pénzügyi helyzetének javítása. A feltételeknek Ukrajna számára előnyöseknek kell lenniük, és az exportból származó bevételeknek Ukrajna védelmét kell erősíteniük – hangoztatta az ukrán elnök.

Korábban közös nyilatkozatban üdvözölte az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását lehetővé tevő európai uniós döntést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A három politikus különtalálkozót tartott a ciprusi Nicosiában az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozója előtt.

Közös nyilatkozatukban hangoztatták, hogy várakozással tekintenek a hitel első részletének a második negyedévben esedékes folyósítása elé.

Felszólították egyúttal az unión kívüli országokat, hogy segítsenek az ukrán finanszírozási nehézségek áthidalásában.

Közölték: a hiteltámogatás biztosítja, hogy Ukrajna kielégíthesse sürgős költségvetési és védelmi szükségleteit, és lehetővé teszi az ország számára, hogy továbbra is ellen tudjon állni a folyamatos orosz támadásoknak.

Üdvözölték a 20. szankciós csomag elfogadását is, és hangsúlyozták az Oroszországra gyakorolt nyomás folytatásának szükségességét annak érdekében, hogy Moszkva beszüntesse az agressziót, és kezdjen érdemi béketárgyalásokat.