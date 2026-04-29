Kérdőjelek sorozata a részvénypiacon, kevés ilyen nap lesz, mint a mai

Iráni háború, olajárkérdések, a tech szektor nagyágyúinak gyorsjelentései aggasztják a befektetőket. A részvénypiac kiváró üzemmódba kapcsolt.
D. GY.
2026.04.29, 07:33
Frissítve: 2026.04.29, 09:01

Nagyon óvatos üzemmódban van a részvénypiac: iráni konfliktus, olajárak, mesterségesintelligencia- (MI) titánok gyorsjelentései, Fed-ülés. Túl sok a bizonytalansági tényező. 

Kivár a részvénypiac, túl sok a bizonytalansági tényező / Fotó: Issei Kato
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal csökkent, ezzel második napja távolodik a hétfőn elért rekordcsúcstól, elsősorban a tajvani csipgyártók esése miatt. 
  • A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartottak. 
  • Az S&P 500 e-mini határidős jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett, 
  • a Brent olaj ára 0,4 százalékkal, 111,71 dollárra nőtt hordónként, miután az iráni konfliktus lezárását célzó erőfeszítések megtorpantak.

Trump elhúzódó iráni háborúra számít

A piacok továbbra is óvatosak maradtak, mivel a béketárgyalások elakadtak: Irán a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának feloldását követeli, és a közvetítők a következő napokban módosított iráni javaslatra számítanak

– írták a Westpac elemzői.

Egy amerikai tisztviselő szerint Donald Trump elégedetlen Teherán legutóbbi javaslatával, mivel azt szeretné, ha a nukleáris kérdéseket már a tárgyalások elején rendeznék. A The Wall Street Journal (WSJ) keddi értesülései szerint Trump utasította tanácsadóit, hogy készüljenek fel egy elhúzódó iráni blokádra.

A tech titánok gyorsjelentéseit várja a részvénypiac 

Kedden a Wall Streeten esés volt: 

  • az S&P 500 index 0,5 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite 0,9 százalékkal csökkent, miközben a befektetők az iráni patthelyzet hatásait értékelték.

A technológiai részvényeket az is nyomás alá helyezte, hogy a WSJ szerint az MI-szektor egyik kulcsszereplője, az OpenAI nem érte el belső céljait a heti felhasználók és bevételek terén, ami kérdéseket vet fel az adatközpontokra fordított hatalmas kiadások fenntarthatóságával kapcsolatban. A hír negatívan hatott az Oracle és a CoreWeave részvényeire is.

A Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta szerdán esedékes gyorsjelentései tovább tesztelhetik az MI által hajtott tőzsdei ralit.

Az amerikai vállalatok eddig ellenállónak bizonyultak az iráni konfliktussal szemben: az S&P 500 cégeinek valamivel több, mint egyharmada már közzétette eredményeit, és 81 százalékuk felülmúlta a várakozásokat.

Fed-kérdőjelek – mit hoz Warsh, mit hagy hátra Powell?

A piac figyelme a Federal Reserve áprilisi ülésének eredményére irányul, amely Jerome Powell utolsó ülése lehet Fed-elnökként. A kereskedők biztosra veszik a kamatok változatlanul hagyását: a határidős piacok 100 százalékos valószínűséget áraznak arra, hogy a jegybank nem módosít politikáján, és legkorábban 2027 vége előtt nem várható változás. 

A háború által terhelt inflációs környezetben a Fed könnyen felvehet egy héjább hangnemet, miközben kiváró állásponton marad 

idézi a Reuters az ING elemzőit. „Felmerülhetnek kérdések Kevin Warsh érkezésével és Powell jövőjével kapcsolatban is.”

  • Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 0,6 bázisponttal, 4,346 százalékra emelkedett, 
  • a dollárindex 0,1 százalékkal, 98,67-re nőtt – immár második napja emelkedik.

Meglepő döntés az emírségektől

A piacok feldolgozták az Egyesült Arab Emírségek meglepő kilépését az OPEC-ből, bár a várakozások szerint a többi tag kitart a szövetség mellett. 

Más körülmények között ez a hír akár 5-6 dolláros azonnali Brent-áresést is kiválthatott volna, tekintve, hogy az Egyesült Arab Emírségek az OPEC kitermelésének mintegy 10 százalékát adja

 – mondta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője. „Mivel azonban az ország termelési kapacitása jelenleg közel maximális, nem meglepő, hogy az ár gyorsan ledolgozta a kezdeti esést.”

  • Az arany ára 0,3 százalékkal, 4581,40 dollárra csökkent. 
  • A kriptodeviza-piacokon a bitcoin stagnált, 76 471,21 dolláron, 
  • az ether 0,3 százalékkal, 2289,16 dollárra esett.
