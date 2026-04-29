Deviza
EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF310,95 +0,16% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,62 0% RON/HUF71,37 -0,02% CZK/HUF14,94 +0,04% EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF310,95 +0,16% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,62 0% RON/HUF71,37 -0,02% CZK/HUF14,94 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 178,45 +0,24% MTELEKOM2 492 +0,08% MOL4 066 +0,64% OTP41 960 +0,02% RICHTER12 740 +0,47% OPUS285 -1,75% ANY7 460 +0,8% AUTOWALLIS148,5 +0,67% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 151,33 +0,36% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 754,52 +0,33% BUX133 178,45 +0,24% MTELEKOM2 492 +0,08% MOL4 066 +0,64% OTP41 960 +0,02% RICHTER12 740 +0,47% OPUS285 -1,75% ANY7 460 +0,8% AUTOWALLIS148,5 +0,67% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 151,33 +0,36% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 754,52 +0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
energiaválság
megújuló energiaforrások
Kína

Kína a zöldenergiára, az amerikaiak az olajra és a földgázra tesznek

Ellenkező irányba tart a két gazdasági nagyhatalom. Az iráni háború okozta energiaválságban Kína kihasználja a megújulók terén kivívott domináns szerepét.
M. Cs.
2026.04.29, 07:19

Az iráni háború még nem ért véget, de utána is sok idő kell majd ahhoz, hogy a globális energiapiac visszaérjen a korábbi állapothoz. A háttérben a világ két legnagyobb gazdasága is harcol a domináns szerepért: az Egyesült Államok a kőolaj-, földgáztermelés és az export növelésével, Kína pedig a zöldenergia területén elért előnyének a kihasználásával.

Kína kihasználja a megújulók terén kivívott dominanciáját / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína ugyan a világ legnagyobb olajimportőre, de a többi országnál könnyebben átvészeli az iráni háború okozta energiaválságot és az egekbe ugró árakat, mert már az elmúlt húsz évben nagyobb figyelmet fordított a megújuló forrásokra, mint az Egyesült Államok. Ráadásul a biztonság kedvéért alaposan be is spájzolt olcsó orosz olajból, és a földrajzi közelség miatt gond nélkül folytathatja az importot Oroszországból.

A szén, a megújuló energiaforrások és a cseppfolyósított földgáz együttesen csökkentették a Közel-Kelettől való függőséget.

A szén melletti kitartás ráadásul még azzal a haszonnal is járt, hogy az országot nem sújtja a műtrágyahiány, mint a világ többi részét, mert a legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya, a karbamid előállításához meglehetősen egyedülálló módon erre a leginkább környezetszennyező fosszilis energiaforrásra támaszkodik.

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy minél tovább tartson a fosszilis energia korszaka, a kőolajat és a földgázt külpolitikai és gazdasági nyomásgyakorló eszköznek tekinti. Ezt teszi Peking is, csak éppen a napelemekkel, akkumulátorokkal és elektromos autókkal, hogy kihasználja a megújulók terén kivívott globális vezető szerepét.

Kína és az Egyesült Államok is nagyot kaszál a válságon

Anyagilag egyelőre mind a két nagyhatalom jól jár. Elemzők szerint áprilisban rekordot dönthet az amerikai olajexport, miután a Hormuzi-szoros zárlatát leginkább megérző ázsiai vevők az Egyesült Államokból is igyekeznek beszerezni.

 

Kína pedig már márciusban rekordot döntött: 26 milliárd dollár értékben exportált akkumulátorokat, napelemeket, elektromos autókat és egyéb tiszta energetikai termékeket a londoni székhelyű Ember energetikai kutatóintézet jelentése szerint.

Ez 38 százalékkal volt magasabb a februári és 70 százalékkal az egy évvel korábbi összegnél.

A teljes exportból 10 milliárd dollárt tettek ki az akkumulátor-rendszerek, amelyeknek 43 százalékát Európába, 29 százalékát pedig Ázsia más országaiba szállították – emlékeztetett a Reuters oldalán megjelent elemzésében Gavin Maguire.

Az országok közül Németország volt a legnagyobb vevő márciusban 1,26 milliárd dollárral, 

  • az Egyesült Államok (823 millió dollár), 
  • Hollandia (635 millió dollár), 
  • Vietnám (597 millió dollár) 
  • és Ausztrália (595 millió dollár) 

követte.

Kézzelfogható eredményekkel jár az átállás

A napelemrendszerek exportja 4,8 milliárd dollárra ugrott a februári 2,1 milliárdról – ez a CNN tudósítása szerint 68 gigawattot jelent. Ezen a területen Ázsia a legfőbb piac 43 százalékos részesedéssel.

BYD New Energy Vehicles Export
Az energiaválság miatt egyre keresettebbek világszerte a kínai elektromos autók / Fotó: NurPhoto via AFP

„A fosszilis üzemanyagok árának hirtelen emelkedései tovább erősítik a napenergia térnyerését. A napenergia már a világgazdaság motorjává vált, és a fosszilis üzemanyagok jelenlegi áremelkedései miatt a fejlesztés még nagyobb sebességbe kapcsol” – írta a jelentésben Euan Graham, az Ember vezető elemzője.

Rekordot döntött az első negyedévben az elektromos autók kivitele is 140 százalékos éves növekedéssel és több mint 21 milliárd dolláros értékkel – ennek 45 százalékát pedig ismét Európa adta.

Az átállás kézzelfogható eredménnyel jár: az Ember elemzőinek becslése szerint 

az elektromos járművek globális elterjedése tavaly körülbelül 1,7 millió hordóval csökkentette az olajfogyasztást.

Paradigmaváltás?

Az iráni háború okozta energiaválság ugyanis érzékelhetően felgyorsítja az átállást a tiszta energiára. „Nem egészen öt év alatt már a második fosszilistüzelőanyag-sokkot éljük át, az országunk számára egyértelmű a tanulság: a fosszilis tüzelőanyagok biztonságának korszaka lejárt, és el kell jönnie a tiszta energia biztonsága korszakának” – mondta például Ed Miliband brit energiaügyi miniszter.

Kínát pedig már nem csupán olcsó beszállítónak, hanem egyre inkább hosszú távú partnerként kezelik az energiaátmenetben.

Mayitas Wind Farm in Xinjiang
Kína megkerülhetetlen a tiszta energia terén / Fotó: CFoto via AFP

„A kínaiak a legnagyobb befektetők a megújuló energiák és a tiszta technológiák terén. Vezető szerepet töltenek be azokban a technológiákban, amelyekre most szükségünk van az energiaátmenet elsajátításához” – emlékeztetett a Deutsche Wellének nyilatkozva Andrea Goldthau energia-szakértő, az Erfurti Egyetem Willy Brandt Közpolitikai Iskolájának igazgatója.

Kína gyakorlatilag megkerülhetetlen

Kína nem csupán szükséges, hanem gyakorlatilag megkerülhetetlen is, mivel az intelligens energiahálózatoktól kezdve a nap- vagy szélenergiáig semmi sem állítható elő kínai termékek, alapanyagok és alkatrészek nélkül, beleértve a ritkaföldfémeket is.

Kína ellenőrzi a fotovoltaikus elemek globális ellátási láncának mintegy 80 százalékát, de egyes alágazatokban, például 

a szilíciumlapkák gyártásában meghaladja a piaci részesedése a 95 százalékot.

A globális szélturbina-gyártásban szintén megnőtt a szerepe az elmúlt években, a világ tíz vezető gyártója közül nyolc ma már kínai, például a Goldwind vagy az Envision.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
