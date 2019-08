Aligha javítanak az ország osztályzatán

Az idén már nem változtat a magyar államkötvények befektetői besorolásán sem a Fitch, sem az S&P, a jövő évet is a BBB szinten kezdheti meg Magyarország szuverén adóssága a lapunknak nyilatkozó elemzők szerint.

Nem várható Magyarország adósbesorolásának javítása pénteken egyik hitelminősítő intézetnél sem, de a hitelminősítők a jelenlegi stabil kilátásokat pozitívra módosíthatják – mondta a Világgazdaság kérdésére Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

A Standard and Poor’s (S&P) és a Fitch Ratings (Fitch) pénteken este teszi közzé a magyar államkötvények kockázati besorolásának felülvizsgálatát, amely BBB osztályozással szerepel mindkét hitelminősítőnél.

Mindkét cég stabil osztályzatot társít a besoroláshoz, ami azt jelzi, hogy csak kivételes esetben – ilyen volt a 2008-as válság – módosítanak a kötvények minősítésén.

A harmadik nagy hitelminősítő, a Moody’s Investor Services májusban a várakozások ellenére nem módosította a stabil besorolást pozitívra, és nem javított az osztályzaton sem. Legközelebb október 25-én közli a magyar államadósság besorolásának felülvizsgálati eredményét.

Isépy Tamás, a Századvég elemzője szerint elképzelhető, hogy az egyik intézet besorolása mellé odakerül a pozitív kilátás, de felminősítés nem valószínű, igaz, az értékelési rendszerek csak részben transzparensek.

Ha elmarad a felminősítés, és nem javítanak a kilátásokon sem, annak a még mindig magas GDP-arányos adósságráta lehet az első számú oka

– magyarázta lapunknak Isépy Tamás.

Az államháztartás folyamatai ugyanakkor kedvezők, ha pedig ezt figyelembe veszik a hitelminősítők, akkor a jelenleginél jobb helyzetben lévő fiskális mutatókat láthatnak.

A külső környezet is óvatosságra intheti a hitelminősítőket, ugyanis a rendezetlen Brexit és a németországi növekedés lassulása egyaránt veszélyt jelent a magyar gazdaságra. A magyar kötvények már most is a befektetésre ajánlott kategóriában vannak, és alacsonyak a CDS-felárak is, vagyis kicsi az államcsőd esélye.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatják