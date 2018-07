Egyre több cég választja Tatabányát

Már a második-harmadik körös beruházásnál tartanak azok a cégek, amelyek több éve Tatabányára települtek. A munkanélküliség a negyedére csökkent a városban, mára inkább a munkaerőhiány okoz gondot. Schmidt Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat több programmal és ösztöndíjrendszerrel próbálja a városban tartani, illetve odavonzani a fiatalokat.

Mennyire érzi gazdaságilag vonzónak Tatabányát?

Azt látom, hogy továbbra is vonzó a város, mivel kedvező a logisztikai elhelyezkedése, és képzett munkaerő is rendelkezésre áll. Azokban a városokban, amelyekben jól működő ipari park van, egyre nehezebb megfelelő számú szakképzett munkaerőt találni. Ez egy olyan helyzet, amelyre a cégeknek és az önkormányzatoknak közösen kell megoldást találniuk. Mi tavaly ősszel 600 millió forintos beruházással átadtunk egy kétszáz férőhelyes munkásszállót, amelyet kormányzati támogatás nélkül, önerőből valósítottunk meg. A szálló már most csaknem 80 százalékos kihasználtsággal működik.

A munkásszállón felül milyen intézkedésekkel próbálják meg­oldani a munkaerőhiányt?

Az önkormányzat kidolgozott néhány programot ennek kezelésére, az egyik ilyen a Tatabánya, ahol otthonra találsz nevet viseli, és több elemből épül fel. Része egy ösztöndíjrendszer, amellyel azokat a fiatalokat támogatjuk, akik valamilyen hiányszakmát tanulnak, hogy azokban szerezzenek végzettséget. Van egy stúdiumösztöndíjunk a felsőoktatásban tanulóknak és a középiskolások számára, és van egy cégekkel közös gyakornoki programunk, amely azt célozza, hogy a szakmai gyakorlatukat a helyi cégeknél teljesítsék a fiatalok. Ez utóbbit az adott vállalat és az önkormányzat közösen finanszírozza. Az ösztöndíj mértéke havonta 50 ezer forint, feltétel, hogy amennyi ideig a fiatal az ösztöndíjat kapja, a végzettség megszerzése után ugyanannyi ideig kell majd az adott cégnél dolgoznia. A programban intézmények, például a Szent Borbála kórház is részt vesz, nemcsak vállalkozások. Összességében száz fölötti az ösztöndíjprogramban részt vevők száma. Továbbá létezik egy Tatabánya hazavár elnevezésű programunk is, amely a fiatalok lakhatását, visszatelepülését és helyben maradását segíti. A programban ötéves határozott időre biztosítunk nekik bérlakást pályázat útján. Eddig harminc önkormányzati bérlakást tudtunk bevonni a programba. Emellett az elmúlt évben húsz lakást vásároltunk több mint 196 millió forintért, azokat a cégek által delegált dolgozók használhatják.

A városban elérhető képzések mennyire illeszkednek a cégek elvárásaihoz?

Azon dolgozunk a kormánnyal, hogy el tudjuk indítani az államilag finanszírozott műszaki felsőoktatást. A műszaki területre és az informatikára koncentrálunk. A város kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az automatizálás területén megfelelő szaktudással rendelkező szakemberek legyenek a városban, már az általános iskolába bevisszük a programozást. Tatabánya ipara nem egyetlen ágazatra épül, a gépgyártás, a vegyipar és az elektronika is jelen van. Egy közös van bennük, mindenhol szükség van automatizálásra és robotizálásra, valamint az ezeken a területeken jártas szakemberekre.

Milyen mértékű ipari fejlődés ment végbe a városban?

Két iparág erősödött nagyot az elmúlt években, az autóipar és az egészségügyi segédeszközök gyártása. Az utóbbi területen két cég hajtott végre jelentős beruházást az elmúlt években. A Coloplast, amely tizenhét éve települt a városba, egy új gyártócsarnokot hozott létre, és a logisztikai központját is Tatabányára helyezte, innen látja majd el a közép-európai piacokat. Csak a logisztikai központra több mint húszmilliárdot költött a cég. Ehhez csatlakozott a Becton Dickinson, amely szintén bővített, egy új gyáregységet hozott létre. Tavaly adták át a hatmilliárd forintos beruházást, és folyamatban van egy 34 milliárdos bővítés, amellyel 219 új munkahely létesül. Az orvostechnológiai vállalat új, gyógyászati termékek előállításához szükséges immunológiai és sejtbiológiai kutatási reagenseket gyárt Tatabányán. A járműipar területén az Otto Fuchs egy 12,8 milliárdos beruházással megduplázta a termelési kapacitását, és 180 új munkahelyet teremtett. A 110 éves múltú, magyar tulajdonú Graboplast 6,2 milliárd forintból valósította meg új tatabányai gyáregységét. A Rudolph Ipari Logisztikai Kft. is megnégyszerezheti raktárcsarnokának kapacitását azzal, hogy 23 ezer négyzetméteresre növeli. Az autóipari elektromos csatlakozókat gyártó amerikai Aptiv egy 3,3 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházással 1150-ről 1800-ra bővítette munkavállalói számát, ezzel Tatabánya egyik legnagyobb foglalkoztatójává lépett elő. A héten egy újabb nemzetközi cég betelepülését jelenthettük be, a Doosan egy 80 ezer négyzetméteres telken építi fel gyártócsarnokát, és várhatóan 2020 nyarán meg is kezdi az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges vörösréz fólia gyártását.