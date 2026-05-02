Rendkívüli bejelentést tett Trump az éjjel: véget ért az iráni háború, Amerika megszűntnek nyilvánította a fegyveres harcot – de ez még nagyon nem a béke

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot”. Erről pénteken a kongresszusnak küldött levelében írt az amerikai elnök.

Az iráni háború még február legvégén tört ki, amikor Izrael és Amerika légitámadást indított Teherán ellen. A fejlemény totális káoszt okozott az energiapiacon, ami lényegében azonnal globális válságba torkollott.

Az olaj hordónkénti ára tartósan 100 dollár fölé ugrott, a gáz tőzsdei jegyzése kilőtt, és hiány alakult ki egyebek mellett kerozinból is. Ennek oka, hogy a perzsa állam háborús válaszként blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ energiaellátásának mintegy 20 százaléka bonyolódik le.

Most tehát az amerikai elnök azt közölte, hogy a háború katonai része befejeződött. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, és ez távolról sem jelenti, hogy egyúttal kitört volna a béke.

Trump bejelentése: vége az iráni háborúnak, de ez még nem a béke

A háttérben a következő folyamat vezetett az amerikai elnök bejelentéséhez. Trump azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta. Ez egy, a haditörvénybe (War Powers Act) foglalt időtartam, amelyen túlmenően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

Trump tehát értesítette a kongresszust, hogy az Egyesült Államok által február 28-án Irán ellen indított harc véget ért, ugyanakkor a jövőbeni katonai akciók lehetőségét nem zárta ki.

Az Axios arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenségeskedések lezárásának bejelentésével Trump gyakorlatilag újraindítja az órát, amivel potenciálisan megnehezíti a kongresszusnak, hogy megkérdőjelezze az elnök döntését, vagy határozattal korlátozza a további intézkedéseit.

„2026. április 7-én kéthetes tűzszünetet rendeltem el. A tűzszünetet azóta meghosszabbítottuk. 2026. április 7. óta nem történt tűzharc az Egyesült Államok erői és Irán között” – írta Trump pénteken Mike Johnson házelnöknek.

A 2026. február 28-án kezdődött ellenségeskedések lezárultak

– fogalmazott.

Előtte Pete Hegseth védelmi miniszter a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt vázolta fel a kormányzat érvelésének egyik verzióját, sugallva, hogy a 60 napos tartam szüneteltethető vagy leállítható egy tűzszünet idejére.