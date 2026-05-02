Rendkívüli bejelentést tett Trump az éjjel: véget ért az iráni háború, Amerika megszűntnek nyilvánította a fegyveres harcot – de ez még nagyon nem a béke
Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot”. Erről pénteken a kongresszusnak küldött levelében írt az amerikai elnök.
Az iráni háború még február legvégén tört ki, amikor Izrael és Amerika légitámadást indított Teherán ellen. A fejlemény totális káoszt okozott az energiapiacon, ami lényegében azonnal globális válságba torkollott.
Az olaj hordónkénti ára tartósan 100 dollár fölé ugrott, a gáz tőzsdei jegyzése kilőtt, és hiány alakult ki egyebek mellett kerozinból is. Ennek oka, hogy a perzsa állam háborús válaszként blokád alá vonta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ energiaellátásának mintegy 20 százaléka bonyolódik le.
Most tehát az amerikai elnök azt közölte, hogy a háború katonai része befejeződött. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, és ez távolról sem jelenti, hogy egyúttal kitört volna a béke.
Trump bejelentése: vége az iráni háborúnak, de ez még nem a béke
A háttérben a következő folyamat vezetett az amerikai elnök bejelentéséhez. Trump azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta. Ez egy, a haditörvénybe (War Powers Act) foglalt időtartam, amelyen túlmenően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.
Trump tehát értesítette a kongresszust, hogy az Egyesült Államok által február 28-án Irán ellen indított harc véget ért, ugyanakkor a jövőbeni katonai akciók lehetőségét nem zárta ki.
Az Axios arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenségeskedések lezárásának bejelentésével Trump gyakorlatilag újraindítja az órát, amivel potenciálisan megnehezíti a kongresszusnak, hogy megkérdőjelezze az elnök döntését, vagy határozattal korlátozza a további intézkedéseit.
„2026. április 7-én kéthetes tűzszünetet rendeltem el. A tűzszünetet azóta meghosszabbítottuk. 2026. április 7. óta nem történt tűzharc az Egyesült Államok erői és Irán között” – írta Trump pénteken Mike Johnson házelnöknek.
A 2026. február 28-án kezdődött ellenségeskedések lezárultak
– fogalmazott.
Előtte Pete Hegseth védelmi miniszter a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt vázolta fel a kormányzat érvelésének egyik verzióját, sugallva, hogy a 60 napos tartam szüneteltethető vagy leállítható egy tűzszünet idejére.
A demokraták elutasították ezt a nézetet, azzal érveltek, hogy a folyamatban lévő tengeri blokád továbbra is ellenségeskedésnek minősül. A republikánusok azonban nyitottabbak voltak a kormányzat értelmezésére. „Úgy tűnik, hagyni akart magának némi mozgásteret” – mondta Todd Young szenátor újságíróknak még csütörtökön.
A szenátus akkor megakadályozott egy hadihatalmi határozatot, amely arra kényszerítette volna Trumpot, hogy fejezze be az Irán elleni katonai fellépést, vagy kérjen rá felhatalmazást. Az indítvány 47-50 arányban bukott el, még úgy is, hogy két republikánus szenátor együtt szavazott a demokratákkal.
A mostani levelében Trump egyértelművé tette, hogy továbbra is nyitott a jövőbeni katonai akciókra, és azokat a haditörvény szempontjából különálló bevetéseknek tekinti.
„A hadügyminisztérium továbbra is koordinálja csapatait az egyes országokban, amennyiben szükséges és indokolt, hogy fellépjen az iráni és az iráni proxy erők fenyegetéseivel szemben, valamint megvédje az Egyesült Államokat, szövetségeseit és partnereit. Ezeket a változtatásokat részletesebben a levél titkosított melléklete tartalmazza” – írta az elnök.
Vagyis ami a békéhez okvetlenül kellene, arról nincs szó: Donald Trump a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.
Sőt. Egyenesen azt rögzítette, hogy „az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere és a tartós béke érdekében tett erőfeszítések ellenére az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős”.
Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében.
A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az „Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken, és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen”.
