Hivatalos: az amerikai hadsereg kivonul Európából, kihirdették az első csapatkivonást – magára hagyják az EU-t, a német kancellár az oka mindennek

Az Egyesült Államok ötezer katonát von ki Németországból – jelentette be a Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője pénteken.

Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át.

A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre

– tette hozzá a szóvivő.

Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Az elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy

Németország után

Spanyolország

és Olaszország

esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését, mert a két dél-európai ország visszautasította a segítséget az iráni műveletben résztvevő amerikai katonai egységeknek repülőterek, illetve a légtér használatának megtagadásával.

Európa fejére a bajt egyértelműen a német kancellár hozta.

Hétfőn, egy közép-németországi iskolában tett látogatása során Merz ugyanis azzal vádolta az amerikai tisztviselőket, hogy világos stratégia nélkül lépnek be egy háborúba, és szerinte az egész ügy „enyhén szólva is átgondolatlan”.

Az irániak nyilvánvalóan nagyon ügyesek a tárgyalásban, vagy inkább abban, hogy nem tárgyalnak. Hagyják, hogy az amerikaiak Iszlámábádba utazzanak, majd eredménytelenül távozzanak. Egy egész nemzetet aláz meg az iráni vezetés, különösen az úgynevezett Forradalmi Gárda. És ezért remélem, hogy ez a lehető leghamarabb véget ér – fakadt ki szokatlanul erősen.

Trump kedden azt mondta Merznek, hogy „nem tudja, miről beszél” Iránnal kapcsolatban, majd másnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok „tanulmányozza és felülvizsgálja” az amerikai, Európában állomásozó csapatok esetleges csökkentését. Ez tehát alig néhány nap alatt be is következett.