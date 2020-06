Középtávon nyerhet a válságon az autóipar

A járvány okozta átrendeződés részeként hazai beszállítókhoz kerülhetnek kínai, japán, valamint nyugat-európai kapacitások. A kontinensen eddig is zajlott az autóipar keletre tolódása, ez most felgyorsulhat.

Az autóipar idei várható európai visszaesésének mértéke alatt maradhat a magyarországi adat. Míg Európában 28 százalék lehet az árbevételben keletkező mínusz 2019-hez képest, a magyar prognózis 24-25 százalék – nyilatkozta a Világgazdaságnak a Top Tier Consultants stratégiai tanácsadó cég ügyvezető igazgatója, Rózsa Tamás. Mint elmondta, az előrejelzés negatív kockázata az, ha lesz második hulláma a koronavírus-járványnak, de már pozitív bizonytalanságként körvonalazódik a roncsprémiumprogram is. A kisebb mínuszt az is magyarázza, hogy Magyarországon nagy mennyiségű pótalkatrész készül, amit nem befolyásolt a konszernek átmeneti leállása. „Ez eddig túlélhető volt, vagy legalábbis kisebbnek tűnik a probléma, mint nyugaton.”

A szakértő szerint a hazai ágazatban nem következett be csődhullám, és a nagyobb elbocsátások is elkerülhetők a rövidített munkaidő bevezetésével. Ezt, ha nem is egyszerűen, de sok vállalkozás elérheti. A legnagyobb 500 beszállítóból 20-30 kerülhet veszélybe, és legfeljebb 5-10 ezer állás szűnhet meg.

Ez akár természetes folyamatként is felfogható, nem várható el, hogy a mostani válságnak semmiféle hatása ne legyen.

Rózsa Tamás ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a hazai autóipari beszállítók legalább 90 százaléka képes áttelepítéseket fogadni más piacokról. Bár e folyamatot korlátozhatja az élő vevőkapcsolatok hiánya, de a top 500 által foglalkoztatott munkavállalók ma mintegy 150 ezres száma 2022–2023-ra így is 170-180 ezerre nőhet. Új megrendelések nemcsak a hazai fogadó és a külföldi megbízó között születhetnek, hanem az itteni leánnyal rendelkező multik körében is. Magyarország elhelyezkedése kifejezetten kedvező a cégeken belüli átstrukturálások szempontjából. A hazai beszállítók részei az európai vérkeringésnek, így a kis értéksűrűségű alkatrészek gyakorlatilag bárhová gazdaságosan eljuttathatók, az ülések például 500, a fémalkatrészek 1000 kilométeres távon belül. A 2008–2009-es recesszióhoz hasonlóan most is felmerül, hogy hol érdemes gyártani. A válasz: ott, ahol fenntartható költségelőny mutatkozik. Magyarország esetében ez adva van, ahogy a török–lengyel tengely mentén is, így ebben a zónában éles a verseny a projektekért.

