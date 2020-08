Messze van még a taxisok kilábalása

A taxisok forgalma 40-50 százalékkal marad el a tavalyi azonos időszakétól, és a hétezer taxi helyett csak 4500-5000 van a főváros útjain. A legutóbbi hónapokban javult ugyan az ágazat helyzete, de még mindig messze van a járvány előtti szinttől.

„A vidéki nagyvárosokban és a kedvelt üdülőhelyeken a belföldi turizmus fellendülésével jobban nőtt a fuvarok száma az előző hónapokhoz képest, de a fővárosban ez sajnos még nem érezhető” – mondta a Világgazdaságnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke.

Budapesten már fellelhető egy-egy turista, de a hotelek, panziók és főleg a idegenforgalomra épülő éttermek a hét minden napján szinte konganak az ürességtől.

A járványhelyzet miatti korlátozások lazítása után kismértékben érezhető volt egyfajta keresletemelkedés, de hirtelen meg is torpant, és már hosszú hetek óta stagnál – tette hozzá az elnök. Tavasszal, a legszigorúbb korlátozások idején a fuvarok száma 80-90 százalékkal esett. Azóta valamelyest javult a helyzet, de az előző évi adatokhoz képest még mindig nagyjából 40-50 százalékos a visszaesés. Metál Zoltán szerint ebben az is közrejátszik, hogy sokan még mindig otthonról dolgoznak, és csak a legszükségesebb esetben ülnek taxiba. Az sem javít a fuvarszámokon, hogy a fővárosi kulturális programkínálat továbbra is igen csekély. A becslések szerint

jelenleg 4500-5000 taxis próbál a fuvarokból megélni Budapesten, de továbbra is sokan szüneteltetik a tevékenységüket. Ebben az is szerepet játszik, hogy augusztusra már nem vonatkoznak a katafizetési könnyítések.

Tavaly Budapesten átlagosan hétezer taxi közlekedett, az idén tavasszal azonban csak 2000-2500, amihez képest a mostani ötezer már kimondottan pozitív. Reif Zoltán, a Taxi4 értékesítési vezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy a taxisoknak nagyjából a harmada abbahagyta a tevékenységét, de egy kisebb csoport várhatóan visszatér a piac helyreállásával. A kieső fuvarok száma nagyjából megegyezik a pályaelhagyókéval.

„Amíg a cégek nem kezdik újra utaztatni a munkavállalóikat, és amíg nem érkezik jelentős számú külföldi turista, addig nem várható további erősödés. Egy esősebb ősz viszont kis mértékben még lendíthet az ágazaton” – emelte ki Reif Zoltán. A céges utaztatások és a hétvégi éjszakai csúcs elmaradása okozza a legnagyobb hiányt a taxisok bevételeiben.

A járvány miatti korlátozások, a turizmus jelentős visszaesése, illetve a járvány utáni gazdasági recesszió nagy kihívások elé állította a Bolt személyszállítási szolgáltatását is. A vállalat közlése szerint a tavasszal a forgalom a töredékére esett, és a lassú növekedés ellenére még augusztusban sem tudott teljesen visszarendeződni az ilyenkor szokásos szintre. Az utazóközönség jelentősen megváltozott, a külföldi turisták száma még mindig elhanyagolható, bár a magyarok érzékelhetően többet taxiznak.

A taxizással foglalkozó cégek száma, kisebb megszakításokkal, némileg csökkent: júliusban hússzal kevesebb működő cég volt a piacon, mint 2019 hasonló időszakában

– közölte az Opten céginformációs szolgáltató. A járvány által leginkább sújtott három hónapban a vállalkozások száma ugyan csökkent, de elsősorban az új cégek alapításának visszaesése miatt.