Rendkívüli ülést tart a kormány, miután leomlott egy híd a határátkelőnél

Rendkívüli telefonos ülést tart kedden a boszniai kormány a gradiskai határátkelőn történt korlátomlás miatt, annak érdekében, hogy sürgős intézkedéseket hozzon a közlekedési rend helyreállítására – közölte az Avaz.ba hírportál.

Korlát omlott le a gradiskai Száva-hídon / Fotó: AFP

A Száva folyón átívelő gradiskai híd boszniai oldalán omlott le a korlát egy része kedd hajnalban, emiatt felfüggesztették a forgalmat. A gradiskai Száva-hidat az 1960-as évek elején építették. Naponta több száz teherautó és személygépkocsi halad át rajta, annak ellenére, hogy a boszniai oldalon csak egy lakott területen áthaladó keskeny út kapcsolódik hozzá, és ez gyakori torlódásokhoz vezet.

A határátkelési problémák megoldásának érdekében a településen már építettek egy új hidat, ám ezt a boszniai belpolitikai csatározások miatt még nem nyitották meg. Megnyitását Zijad Krnjic, a Bosznia-hercegovinai Közvetett Adóztatási Hivatal (UNO) igazgatóbizottságának tagja akadályozza, aki nem hajlandó jóváhagyni a vámszolgálati szabályzat módosításait.

Emiatt nem lehet vámtisztviselőket kijelölni az átkelőre, és nem lehet biztosítani a vámellenőrzést sem. Az Avaz.ba úgy tudja, hogy a boszniai kormány ideiglenes intézkedéssel akár már kedden engedélyezheti az új határátkelő megnyitását, ami átmenetileg megoldhatná a jelenlegi közlekedési fennakadásokat.