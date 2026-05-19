Hihetetlen amit a Magyar Telekom művel: megdönthetetlennek hitt csúcs dőlhet meg a következő napokban
Elképesztő tempót diktál a pesti tőzsdén a Magyar Telekom a múlt heti vártnál jobb gyorsjelentés óta, az árfolyam több mint 3 százalékot emelkedett kedden, így karnyújtásnyi közelségbe került a dotkom-lufi idején elért, sokáig megdönthetetlennek hitt 2655 forintos történelmi csúcs is.
Ezért szárnyal a Magyar Telekom
A távközlési cég busás, 154 forintos osztalékot fizet azoknak a befektetőknek, akik május 8-án birtokolták a részvényt, ám a cégvezetés 2030-ig tovább növelné a részvényesi kifizetések arányát a jelenlegi 90 százalékról a nyereség 100 százalékára. Ráadásul a cég az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait is javította , így több lehet a kifizethető összeg, ami kevesebb részvény között oszlik majd el jövőre.
Ugyanis a Magyar Telekom nem fizet osztalékot a sajátrészvények után, márpedig jelenleg is részvény visszavásárlási programot folytat, ami szintén felfelé hajtja az árfolyamot.
A program keretében a vállalat 50 milliárd forintot tervez elkölteni június 26-ig, és az eddigi közzétételek szerint ebből még bőven van hátra, az első három nap ugyanis csak alig több mint 2 milliárd forint fogyott el a keretből. A távközlési cég azt is bejelentette, hogy júliustól emeli az árait, bár ez már benne van a cégvezetés által közzétett eredményvárakozásokban.
A árfolyam így kedden a 2630 forintot is érintette, ami már kevesebb mint 1 százalékra van a történelmi csúcstól, miközben a forgalom már délután 1 előt az 5 milliárd forintot közelítette. A forint erősödése a külföldi befektetők számára vonzóbbá teheti a papírt, hiszen az osztalékot is ebben a pénznemben rendezi a társaság, így a következő napokban megdőlhet a több mint 25 éves csúcs és a részvények új rekordokat dönthetnek.
A részvények szárnyalásának köszönhetően kedden a vállalat piaci kapitalizációja megelőzte a Richterét is, így a Magyar Telekom vált a Budapesti Értéktőzsde harmadik legértékesebb vállalatává.
Ugyanakkor a BUX-kosárban a gyógyszergyártó szerepe továbbra is nagyobb, hiszen a távközlési cég közkézhányada kisebb, miután a részvények mintegy kétharmada a Deutsche Telekom kezében van.
A Magyar Telekom keddi szárnyalása azonban a BUX-indexet ius felfelé húzta, a mutató mintegy 0,2 százalékos erősödés után 132 300 pont körül járt. Hasonló mértékben erősödött az OTP, míg a Mol és richter árfolyamanem vagy alig változott a hétfői záráshoz képest.