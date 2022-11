Miért jó a Budapest Bank, a Takarékbank és az MKB Bank összeolvadása az ügyfeleknek?

Egy nagyobb, erősebb, több helyre közvetlenül eljutó szolgáltatási központ jön létre. Nagyon szerencsés pont ezt a három bankot összeilleszteni egy nagy konglomerátummá, hiszen az egyes tagbankok erősségei tökéletesen tudják kiegészíteni egymást. Az MKB a privátbanki és nagyvállalati ügyfélkör, a Budapest Bank a kis- és középvállalkozások szakértője, a Takarékbanké pedig az ország legnagyobb fiókhálózata. Ezek kombinációja az elérésünket a sokszorosára növeli.

Utol akarják érni a legnagyobb privátbankot?

Értem azt a megközelítést, hogy egy nagyobb privátbank jobb, mint egy kisebb privátbank, hiszen a méret mögé oda lehet sejteni a nagyobb ügyfélszámot, amögé a szélesebb bizalmat, ami pedig valószínűleg nem magától alakult ki, hanem a szolgáltatásoktól. A fúzió után az MKB Private Banking a piac második legnagyobb szereplőjévé vált. Viszont a piacvezető eléréséhez olyan intenzitású növekedési pályára kellene ráállnunk, ami már valószínűleg a minőség rovására menne.

Mi a stratégiájuk?

Elsősorban a szolgáltatás minőségére, mélységére, a spektrum szélesítésére szeretnénk fókuszálni. Ha ez bevonz több ügyfelet és a versenytársainknál nagyobb ütemű kezelt vagyon gyarapodást eredményez, akkor én azt egy pozitívumnak könyvelem el.

Mennyire nyitottak a privátbanki ügyfelek arra, hogy a teljes pénzügyi portfóliójukat kezelje a bank?

A privátbank lényege, hogy egy üzleti egységben gyűjtjük össze a legjobb szolgáltatásokat. A bankkártyaszolgáltatásokat, a telefonos kiszolgálást, a banki ügyfeleink számára elérhető legszélesebb értékpapírportfoliót. Az ügyfél általában ebből a mixből választ. Nem szokatlan, hogy a teljes mixet kívánja valaki, viszont vannak olyan ügyfeleink is, akik elsősorban a kényelmet látják meg. A lehetőség ott van, mindenki eldöntheti, hogy mivel él.

Merre tovább?

Az egyes privátbankok fúzió előtti stratégiáit visszük tovább. A zászlóshajónk a családi vagyontervezési képességünk, de van azért a tarsolyban egyéb tervünk, elképzelésünk is, amit az elkövetkezendő 6-9 hónapban szeretnénk kihozni a piacra.

A Euromoney önöknek ítélte az „Év privátbanki szolgáltatója Magyarországon utódlástervezés kategóriában” díjat. Milyen tervük van még a family office szolgáltatásokkal?

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a díjat a szakma nekünk ítélte. Nem kevés munka van e mögött. Magyarországon a szakmánkban hívószó a generációváltás, az utódlástervezés. Fontos szempontok ezek, de amennyire fontosak, annyira nehéz ezeknek a tényleges, napi működésbe történő lefordítása. Sohasem mondtam egy családfőnek azt, hogy „kedves hölgyem/uram, most már idő van, át kéne adni a stafétát”. Az utódlástervezés családdinamikai kategória. A pszichológia áll a legközelebb ahhoz, hogy a generációk egymás között hogyan osszák fel a feladatokat s milyen időzítéssel tegyék ezt. Mi a családot egy egységként látjuk. Együtt akarunk dolgozni a generációkkal, nem diktálni a tempót. Nem a mi szakértelmünk határozza meg, hogy a családok a döntési kompetenciákat hogyan osszák meg a generációk között. Mi egy keretrendszert biztosítunk ahhoz, hogy a megfelelő segítséget tudjuk nyújtani.

Koronavírus válság, háború, a recesszió az ajtón kopogtat. Átalakul a szektoruk is. Mi a tervük?

Egy folyamatosan bizonytalan közegben dolgozunk. A piacok nem jelezhetőek előre. Szcenáriókat lehet felállítani, valószínűségeket lehet rendelni az egyes kimenetekhez, de bizonyosságokat nem lehet mondani. Viszont nem kell a kukába hajítani a befektetési tanácsadást. Mindenki úgy van drótozva, hogy alapvetően kockázatkerülő. Ez egy évmilliós ösztön. A túlélése való vágy. Ez a vágy elmozdítja a döntéshozót a matematikai racionalitás világából a pszichológiai racionalitás világába. A mi mandátumunk az, hogy megtegyünk mindent a körülöttünk zajló események megértésére és felmérjük az egyes kimenetek valószínűségeit, következményeit. A pénzügyi tanácsadó abban tudja a legnagyobb segítséget nyújtani az ügyfelének, hogy megmutatja neki a számszakilag racionális döntéseket. Az olvasók ne azt kérjék számon, hogy hova megy a forint két óra múlva, hanem hogy egy adott helyzetben racionális-e forintot vagy éppen eurót venni. A tanácsadó dolga túllépni a hangulati elemeken. A mostani geopolitikai és globális gazdasági helyzet egy egzisztenciális bizonytalanságot eredményezett. Nem olyan a közeg, ahol egy pénzügyi tanácsadó nyugodt szívvel azt tudná javasolni az ügyfeleinek, hogy most tessék kockázatot vállalni. Nem is tapasztaljuk ezt az ügyfeleink körében, és még egyszer, nem is javasoljuk.

Mit tanácsol?

A biztonságosnak számító befektetéseket, például az új lakossági állampapírokat. Tényleg jó válasz az aggodalmakra. Akik kicsit optimistábbak, azoknak érdemes a jó minősítésű vállalati kötvények egyre növekvő hozamait kihasználni, de ennél távolabbra már nem nagyon merészkednénk.

Szóval közel one-size-fits-all az új állampapír?

Így is meg lehet közelíteni, egyszerűen nehéz ellenérveket felsorakoztatni. Viszont nem szeretek egy dimenzióban gondolkodni. Nekünk az a feladatunk, hogy konzulensként megértsük az ügyfél körülményeit és elmozdítsuk az intelligens pénzügyi kockázatvállalás irányába. Semmiképpen sem felelőtlenül, csípőből tüzelve, hanem élethelyzettől, személyiségtől függően. A mi filozófiánk éppen az, hogy ahány befektető, annyiféle portfólió. Több versenytársunk kész portfoliókat kínál és azok közül választanak az ügyfeleknek. Elfogadva és nem kritizálva őket, mi ezt elvetettük, mert azt gondoljuk, hogy ahányféle élethelyzet van, annyiféle stratégia lehet racionális. Az ügyféllel kell kialakítani az optimális stratégiát, nem lehet mintákat alkalmazni. Mi a referenseinkre bízzuk, hogy az ügyféllel együtt dolgozva kialakítsák az optimális mixet, ami hosszútávon nagyobb mozgásteret enged a szakmai kiteljesedéshez is.

Környezet, társadalom, vállalatirányítás. Hogyan illeszkedik össze privátbanki stratégia a bankholding ESG stratégiájával?

A 2008-as pénzügyi válság súlyosan kikezdte a nemzetközi bankszektor hitelességét. Az ESG koncepció már a kilencvenes évek óta létezik, de csak 2008 óta került előtérbe. Az a minimum, hogy a működésünket tudatosan igazítjuk a társadalmi elvárások irányába. Nagyon örülök, hogy a bankholding egy manifesztóval állt elő és elkötelezte magát, hogy ezeknek az elveknek megfelelően kíván működni. Ugyanakkor a privátbank napi működésében már évekkel ezelőtt megjelent ez a szemlélet. Felmértük a szakmánk határmezsgyéjén lévő tevékenységeket, amelyek nem megkérdőjelezhető módon pozitív társadalmi hasznosságot eredményeznek. Ilyenek például a szakmai műhelymunkák, amelyekben részt veszünk. Egy privátbank a társadalmat főként a pénzügyi tudatosság fejlesztésében tudja segíteni. Középiskolások pénzügyi csapatversenyét támogatjuk, a Corvinussal pedig most alakul ki együttműködésünk.