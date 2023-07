Az élményalapú közönségkapcsolat olyan marketing és kommunikációs stratégia, amely az ügyfelek és a márkák közötti kapcsolat elmélyítésére törekszik azáltal, hogy az ügyfelek számára értékes és emlékezetes élményeket kínál. Legfontosabb küldetése, hogy az emberek ne csak a termékről vagy a szolgáltatásról halljanak, hanem személyes tapasztalatokon keresztül is kötődjenek a márkához.

Fotó: Langmár Kommunikáció Kft

„Ez a megközelítés lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a hagyományos média és reklám módszereken túlmutatva valós, a termék vagy szolgáltatás értékeit és egyéniségét tükröző élményeket nyújtsanak a célközönség számára. Az élményalapú PR események, kampányok és egyéb tevékenységek formájában valósulhat meg, magába foglalhat játékos és interaktív elemeket is, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közelebb kerüljenek a márkához. Az ilyen jellegű stratégiák során gyakori a közösségi média és az influencerek bevonása, hogy autentikus és személyre szabott élményeket nyújthassanak” – avat be Langmár Zsuzsanna, üzleti kommunikációs szakértő, a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.

Láthatósági mellényt elő!

Az élményalapú PR alkalmazása lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy személyes és érzelemmel teli kapcsolatot alakítsanak ki a márkával, ezáltal nagyobb valószínűséggel válnak hűséges ügyfelekké és ajánlják a márkát másoknak is. Az interaktív élmények révén a fogyasztók aktív résztvevőkké válnak a márka történetében, ami növeli az elkötelezettségüket, valamint elősegíti a hosszú távú kapcsolatok kialakulását. A valós élményeknek köszönhetően a vállalatok hitelesebbnek és valósághűbbnek tűnnek a fogyasztók szemében, mint a hagyományos reklámok.

„Ezek az események, illetve kampányok vonzóak és megosztásra érdemesek, ami gyors terjedést eredményez mind a közösségi médiában, mind a személyes ajánlásokon keresztül. Megkülönböztethetik a vállalatot a versenytársaktól, mivel a fogyasztóknak egyedülálló és emlékezetes élményeket kínálnak. Hiába tudjuk magunkról, hogy jó munkáltatók, jó ügyfelek, jó partnerek vagyunk, ez ma már kevés! Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani” – emeli ki Langmár Zsuzsanna.

Nem lankadhat a figyelem

Az élményalapú PR megvalósításához egy cégnek először is meg kell értenie a célközönségét, saját márkája értékeit és üzeneteit, majd mindezek alapján kidolgozni egy stratégiát, amely a fogyasztók számára értékes és emlékezetes élményeket kínál. Izgalmas kihívás és játék is egyben a célközönség bevonása az élmények létrehozásába és terjesztésébe a közösségi média különböző felületein.

„Az élményalapú közönségkapcsolat sikeres megvalósítása folyamatos fejlesztést és innovációt igényel. Ehhez az szükséges, hogy rendszeresen értékeljük a stratégiát és a tevékenységeket, valamint tanuljunk a visszajelzésekből és a piaci trendekből. Ha így teszünk, folyamatosan növelni tudjuk a hatékonyságot és a fogyasztói elégedettséget”, fűzi hozzá az üzleti kommunikációs szakértő.

A lehetőségek tárháza szinte korlátlan

Egy cég számos irányban fejlesztheti az élményalapú PR-t, hogy jobban megfeleljen a fogyasztók elvárásainak és az iparági trendeknek. Az új technológiák, mint például a virtuális valóság (VR), az augmentált valóság (AR) és az interaktív megjelenítési technikák beépítésével gazdagabb és lenyűgözőbb élményeket képesek nyújtani.

Az is megfigyelhető, hogy az emberek egyre inkább értékelik a fenntarthatóságra és a társadalmi felelősségvállalásra összpontosító márkákat, ezért az élményalapú PR-tevékenységek környezetbarát és társadalmilag felelősségteljes megközelítésének alkalmazása még vonzóbbá teheti a céget.

„Erre a területre is igaz, hogy együtt könnyebb. Érdemes más márkákkal, szervezetekkel és partnerekkel együttműködni annak érdekében, hogy az élményeket még színesebbé tegyük. A partnerségek kiegészítő erőforrásokat és tapasztalatokat hozhatnak a projektekbe, ezért merjünk nyitottak lenni más, új látásmódok, elképzelések iránt” – hívja fel a figyelmet a Langmár Kommunikáció tulajdonosa, aki azt is elárulja, hogy A PR-szolgáltatás szerepe az IT-cégeknél címet viselő, ingyenesen elérhető tanulmányuk bemutatja azokat az IT-cégeket, akik a PR-szolgáltatásuk segítségével kitörtek a névtelenségből és több szempontból is profitáltak egy-egy médiamegjelenéssel.