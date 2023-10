A középvállalatoké is a budapesti börze, van élet a blue chipeken túl (X)

Ebben az évben is ötven sikeres hazai vállalat történetét mutatja be a BÉT50 című kiadvány, amely ezúttal is a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és az EY Magyarország közös munkájának eredményeként készült el, immáron nyolcadik alkalommal. A VG a csütörtökön megjelent idei lista összeállításának tapasztalatairól, az újonnan bemutatott cégekről kérdezte Végh Richárdot, a tőzsde vezérigazgatóját és Vaszari Pétert, az EY tranzakciós tanácsadási szolgáltatások üzletág partnerét.

9 órája | Szerző: Murányi Ernő

9 órája | Szerző: Murányi Ernő