A Mapei rendszerével pofonegyszerű a harmincszázalékos energiamegtakarítás

Egyszerűbb a megépítése is?

Két fontos kritérium van. Az egyik, hogy a falazatnak teljesen síknak kell lennie, mert a PIR lemezek nagyon tömörek, merevek. Nem lehet a hajlításukkal 1-2 centiket csalni a homlokzaton. Ha a fal nem egyenes, akkor a lemezek alá kell vakolni. A másik, hogy a dübellel rögzített lemez kap még egy üvegszövet hálót, amelyet a ragasztóba kell beleágyazni, majd arra egy alapozó kerül és a színvakolat. Azonban a ragasztóba ágyazásig el kell addigra jutnunk, amíg el nem ered az eső. A PIR tábla ugyanis nem ázhat meg, míg a polisztirol igen. Nem ázhat meg az ásványgyapot sem, mert az is magába szívja a vizet. Találkoztunk olyan esettel, hogy a felhasználásig hónapokra az udvaron hagyott és megázott ásványgyapot megbüdösödött, használhatatlanná vált.

A PIR-t nem műanyag, hanem kombinált (alul fém, felül műanyag, beütőszeges) dübellel kell rögzíteni, mert nehezebb a többi hőszigetelő anyagnál. Ez kicsit drágább a hagyományosnál, de e pluszt megtakarítjuk azon, hogy elég vékonyabb lemezt használni.

Hogyan kell jól összeválogatni a többi építési kulcsterméket?

A Mapei esetében nemcsak egy-egy anyag, hanem maga a teljes hőszigetelő rendszer is építési kulcstermék. Persze az épületszigetelésre készülők az ÉMI honlapján találnak más gyártóktól is hőszigetelő anyagokat, ragasztót, glettet, üvegszövet hálót, alapozót, festéket, egyebet, és ezekből is összeállíthatják a fejlesztésük anyagszükségletét. Erre is jár a támogatás, és elérhető vele a 30 százalékos megtakarítás. Csakhogy ez nem rendszer. Az ilyen gyártóktól érkező anyagok esetén szinte megoldhatatlan annak eldöntése, hogy egy később jelentkező minőségi problémáért melyikük felel. Mutogathatnak egymásra, a kereskedőre vagy a kivitelezőre is, akik persze visszahárítják rájuk a panaszt. A reklamálásnak még kísérlete kudarcra van ítélve. Viszont a rendszerben vásárolt hőszigetelés problémája esetén egyedül a rendszer szállítóját kell megkeresni, aki természetesen felel a terméke minőségéért.

A Mapei esetében elég rákeresni az ÉMI honlapján a cég márkanevére – Mapei Mapetherm –, és megjelennek a cég hőszigetelő rendszerei.

A rendszerek nevei a használt hőszigetelő anyagra utak, például a PS a polisztirolra, az MW az ásványgyapotra, PIR a PIR-re.