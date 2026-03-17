Ez már félelem: a magyarok rávetették magukat a gázpalackokra, Szlovákiában azonban mást választottak

Az iráni háború miatt világszerte kilőttek az energia- és az üzemanyagárak, amit valamelyest a magyar családok és vállalkozások is megtapasztaltak. A Hormuzi-szoros blokádja és a Barátság kőolajvezeték leállása ellátási zavarokat vetíthetnek előre. A bizonytalanság a régió lakosságában, így Magyarországon is megemelkedett.

Pánikvásárlásba kezdhetnek a családok az energiaválságban, meredeken megugrott a gázpalackok iránti érdeklődés

Abban, hogy bizonyos termékeket elkezdenek vásárolni ilyen helyzetben, nincsen meglepő. A más EU-országokban látott pánikreakcióknak, mint a benzinkutaknál kialakul soroknak és a felfokozott üzemanyag-turizmusnak, nálunk nem látni jeleit, a mohóság ellen pedig idejében fellépett a kormány a védett ár gyors bevezetésével. Más országokban az iráni konfliktus kirobbanása után napokon belül pánikszerű változásokkal szembesültek a háztartások.

A rezsicsökkentés fennmaradása az áprilisi magyar választás fő tétje, és az iráni konfliktus kitörése utáni európai események reflektorfénybe helyezték a kérdést. A gáz árának felszökése ismert, de talán még tanulságosabb egy EU-tag példája, ahol más a fájó pont, és az energiavállalatok kapzsiságán nincs olyan fék, mint az unióban egyedülálló módon Magyarországon.

A nemzetközi energiapiaci bizonytalanság a vásárlói keresésekben azonnal megjelent

A gázpalackok sok háztartásban praktikus kiegészítői lehetnek a főzésnek, fűtésnek vagy akár a kerti grillezésnek, ezért krízishelyzetekben különösen felértékelődnek.

Az Árukeresőn a gázpalackok iránti érdeklődés Magyarországon 346,8 százalékkal nőtt, és a portál mérése alapján a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat vagy tartalék lehetőségeket keres.

A jelenség nem egyedi, a régió több országában is hasonló trend figyelhető meg, ahogy a fogyasztók igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra. Az Árukereső anyavállalata, a Heureka Group adatai szerint Csehországban például a benzineskannák iránti érdeklődés 58,8 százalékkal nőtt egyetlen hét alatt, míg Szlovákiában 157 százalékkal – mutat rá az ár-összehasonlító oldal keddi közleménye.