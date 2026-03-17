Deviza
EUR/HUF390,02 -0,16% USD/HUF338,41 -0,41% GBP/HUF451,47 -0,18% CHF/HUF430,66 -0,09% PLN/HUF91,47 -0,17% RON/HUF76,59 -0,13% CZK/HUF15,95 -0,16% EUR/HUF390,02 -0,16% USD/HUF338,41 -0,41% GBP/HUF451,47 -0,18% CHF/HUF430,66 -0,09% PLN/HUF91,47 -0,17% RON/HUF76,59 -0,13% CZK/HUF15,95 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 874,23 +1,73% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 822 +1,47% OTP36 510 +3,2% RICHTER11 850 -0,25% OPUS504 -0,79% ANY7 220 -1,11% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS4 900 0% BUMIX9 357,29 -0,64% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 603,31 +1,9% BUX122 874,23 +1,73% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 822 +1,47% OTP36 510 +3,2% RICHTER11 850 -0,25% OPUS504 -0,79% ANY7 220 -1,11% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS4 900 0% BUMIX9 357,29 -0,64% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 603,31 +1,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ez már félelem: a magyarok rávetették magukat a gázpalackokra, Szlovákiában azonban mást választottak

Az iráni háború miatt fokozódik az energiapiaci bizonytalanság, ami már a magyar vásárlói szokásokba is begyűrűzött. Megugrott a kereslet a tartalékolásra alkalmas eszközök iránt. Egy ár-összehasonlító oldalon a gázpalackok iránti érdeklődés egy hét alatt több mint triplájára nőtt Magyarországon, míg Szlovákiában a benzineskannák iránt nőtt nagyot az igény.
VG
2026.03.17, 15:03
Frissítve: 2026.03.17, 15:44

Az iráni háború miatt világszerte kilőttek az energia- és az üzemanyagárak, amit valamelyest a magyar családok és vállalkozások is megtapasztaltak. A Hormuzi-szoros blokádja és a Barátság kőolajvezeték leállása ellátási zavarokat vetíthetnek előre. A bizonytalanság a régió lakosságában, így Magyarországon is megemelkedett. 

Pánikvásárlásba kezdhetnek a családok az energiaválságban, meredeken megugrott a gázpalackok iránti érdeklődés / Fotó: RerF_Studio / Shutterstock

Abban, hogy bizonyos termékeket elkezdenek vásárolni ilyen helyzetben, nincsen meglepő. A más EU-országokban látott pánikreakcióknak, mint a benzinkutaknál kialakul soroknak és a felfokozott üzemanyag-turizmusnak, nálunk nem látni jeleit, a mohóság ellen pedig idejében fellépett a kormány a védett ár gyors bevezetésével. Más országokban az iráni konfliktus kirobbanása után napokon belül pánikszerű változásokkal szembesültek a háztartások.

A rezsicsökkentés fennmaradása az áprilisi magyar választás fő tétje, és az iráni konfliktus kitörése utáni európai események reflektorfénybe helyezték a kérdést. A gáz árának felszökése ismert, de talán még tanulságosabb egy EU-tag példája, ahol más a fájó pont, és az energiavállalatok kapzsiságán nincs olyan fék, mint az unióban egyedülálló módon Magyarországon.

A nemzetközi energiapiaci bizonytalanság a vásárlói keresésekben azonnal megjelent

A gázpalackok sok háztartásban praktikus kiegészítői lehetnek a főzésnek, fűtésnek vagy akár a kerti grillezésnek, ezért krízishelyzetekben különösen felértékelődnek.

Az Árukeresőn a gázpalackok iránti érdeklődés Magyarországon 346,8 százalékkal nőtt, és a portál mérése alapján a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat vagy tartalék lehetőségeket keres.

A jelenség nem egyedi, a régió több országában is hasonló trend figyelhető meg, ahogy a fogyasztók igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra. Az Árukereső anyavállalata, a Heureka Group adatai szerint Csehországban például a benzineskannák iránti érdeklődés 58,8 százalékkal nőtt egyetlen hét alatt, míg Szlovákiában 157 százalékkal – mutat rá az ár-összehasonlító oldal keddi közleménye.

A gázpalackokat a tél végén keresik nagyon / Fotó: Mediaworks

A vásárlók tehát nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra. 

A keresési adatokból jól látszik, hogy a fogyasztók érzékenyen reagálnak az energiaellátással kapcsolatos hírekre. Amikor nő a bizonytalanság, sokan igyekeznek előre gondolkodni, és olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel nagyobb biztonságban érezhetik magukat a mindennapokban

– mondta Szták András, az Árukereső ügyvezető igazgatója.

Az olcsó benzin betárolása veszélyt is hordoz magában

Fontos azonban észben tartani, hogy az üzemanyagot nem ajánlott hosszú ideig tárolni, mivel idővel romolhat a minősége, különösen a modern, bioösszetevőket tartalmazó típusok esetében. A kannákat hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve érdemes tartani, és semmiképpen sem ajánlott lakóterekben vagy zárt helyiségekben elhelyezni őket a párolgó gőzök miatt. A nem megfelelő tárolás tűz- és robbanásveszélyt okozhat, ezért minden esetben érdemes betartani a biztonsági előírásokat és a gyártói ajánlásokat – mutat rá a közlemény.

Energiaválság

Energiaválság
1241 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
