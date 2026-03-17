Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: „Ha nincs olaj, nincs pénz”
„Nemrég egyeztettem az Európai Tanács elnökével és Robert Fico miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról” – mondta Orbán Viktor a Facebookon kedden. Miközben röpködnek a nyilatkozatok, az alaphelyzetben nem állt be változás: nem jön az olaj, ez pedig meghatározza a magyar álláspontot.
A kormányfő leszögezte: Magyarország álláspontja változatlan.
Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!
Orbán Viktor emlékeztetett: az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.
„Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet magyar szempontból egyszerű.”
Ha nincs olaj, nincs pénz
– jelentette ki.
Korábban a Világgazdaság is megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz légi csapásban megrongált vezeték műszaki helyreállítása két hónapon belül lenne lehetséges.
Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a 90 milliárd eurós finanszírozásról szóló döntést mind a 27 európai uniós tagállam elfogadta, azt azonban egyetlen személy blokkolta, akinek szerinte erre nem lett volna joga, mégis megtette: ezzel Orbán Viktorra utalt. Magyarország és Ukrajna viszonya az elmúlt hetekben tovább romlott a Barátság kőolajvezeték leállása és blokkolása miatt.
„Nem én robbantottam fel a Barátságot. Ez tény, és ezt senki nem vitathatja. A Barátságot olyan légi csapások rongálták meg, amelyek Oroszország felől érkeztek. Ez több alkalommal is megtörtént. És mindegyikről létezik dokumentáció” – emelte ki Zelenszkij. A vezeték újraindítása kapcsán azonban hozzátette:
Nyíltan kimondom, ellene vagyok.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy a Barátság kőolajvezeték javításának ügye egy szélesebb tárgyalási folyamat része, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról és EU-tagságáról szól.
A vita közben az EU-tagságra törekvő Ukrajna elnöke életveszélyesen megfenyegette az EU-tag Magyarország miniszterelnökét.
Rendkívüli: Ursula von der Leyen bejelentést tett a Barátság-vezetékről
Az Európai Unió azonnali egyeztetéseket indított a Barátság kőolajvezeték újraindítása érdekében, miután a január 27-i orosz támadások következtében megszakadt a Magyarországra és Szlovákiába irányuló szállítás.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emlékeztetett: a kiesés komoly kihívás a térség energiabiztonsága szempontjából, ezért az EU a tagállamokkal és Ukrajnával szoros együttműködésben dolgozik a helyzet mielőbbi rendezésén.
A bizottság technikai segítséget és pénzügyi támogatást ajánlott fel Ukrajnának a helyreállítás érdekében, amelyet az ukrán fél elfogadott. A közlemény szerint az európai szakértők készen állnak arra, hogy azonnal bekapcsolódjanak a munkába, és segítsék a szükséges javításokat, valamint az ellátási lánc stabilizálását.
Von der Leyen hangsúlyozta: az Európai Unió elsődleges célja, hogy garantálja az európai polgárok energiabiztonságát. Ennek érdekében nemcsak a vezeték helyreállításán dolgoznak, hanem alternatív megoldásokat is keresnek.
A tervek között szerepel olyan útvonalak kiépítése és fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő eljuttatását, csökkentve ezzel a régió kiszolgáltatottságát.
A témában az Európai Tanács elnöke, António Costa is megszólalt, aki megerősítette:
Ukrajna hivatalosan is elfogadta az EU technikai és pénzügyi segítségnyújtását.
Ez új lendületet adhat a helyreállítási folyamatnak, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a szállítás a lehető legrövidebb időn belül újrainduljon.
Magyarország és Szlovákia azonban korábban többször is világossá tették: biztos információik szerint a vezeték működőképes, és ami történik, az időhúzás és manőverezés, hogy a csőd szélén álló Ukrajnát 90 milliárd eurós hitellel mentse meg 24 EU-tag. A kőolajcsap lezárásával Zelenszkijnek van komoly veszítenivalója. Ráadásul kedden az is kiderült: még az átmeneti mentőövnek szánt ukrajnai IMF-hitel folyósítása is veszélybe került.
Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót – most fog fájni mindenkinek a Barátság-vezeték blokádja
Brüsszelben is, Kijevben is lázasan dolgoznak a vészterveken arra az esetre, ha Magyarország és Szlovákia sikerrel blokkolja a 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt Ukrajna részére. Zelenszkij elnök újabb hatalmas fájdalmat zúdít az ukrán emberekre, ha a most kibukott intézkedésekre kényszerülnek – az ukrán jegybankelnök interjújából derült ki.