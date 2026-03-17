Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: „Ha nincs olaj, nincs pénz”

„Nemrég egyeztettem az Európai Tanács elnökével és Robert Fico miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról” – mondta Orbán Viktor a Facebookon kedden. Miközben röpködnek a nyilatkozatok, az alaphelyzetben nem állt be változás: nem jön az olaj, ez pedig meghatározza a magyar álláspontot.

A kormányfő leszögezte: Magyarország álláspontja változatlan.

Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!

Orbán Viktor emlékeztetett: az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.

„Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet magyar szempontból egyszerű.”

Ha nincs olaj, nincs pénz

– jelentette ki.

Korábban a Világgazdaság is megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz légi csapásban megrongált vezeték műszaki helyreállítása két hónapon belül lenne lehetséges.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a 90 milliárd eurós finanszírozásról szóló döntést mind a 27 európai uniós tagállam elfogadta, azt azonban egyetlen személy blokkolta, akinek szerinte erre nem lett volna joga, mégis megtette: ezzel Orbán Viktorra utalt. Magyarország és Ukrajna viszonya az elmúlt hetekben tovább romlott a Barátság kőolajvezeték leállása és blokkolása miatt.

„Nem én robbantottam fel a Barátságot. Ez tény, és ezt senki nem vitathatja. A Barátságot olyan légi csapások rongálták meg, amelyek Oroszország felől érkeztek. Ez több alkalommal is megtörtént. És mindegyikről létezik dokumentáció” – emelte ki Zelenszkij. A vezeték újraindítása kapcsán azonban hozzátette:

Nyíltan kimondom, ellene vagyok.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a Barátság kőolajvezeték javításának ügye egy szélesebb tárgyalási folyamat része, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról és EU-tagságáról szól.

A vita közben az EU-tagságra törekvő Ukrajna elnöke életveszélyesen megfenyegette az EU-tag Magyarország miniszterelnökét.