Ukrajna a csőd közvetlen szélére került, és ez már a kötvényein látszik – de a románok sem örülhetnek

Ukrajna továbbra is a csőd szélén táncol, az országnak nemcsak a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt Magyarország által blokkolt 90 milliárd eurós hitel hiányzik borzasztó mértékben, de veszélybe került a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) érkező finanszírozás is, ha az ország nem hajlandó március végéig népszerűtlen adóemeléseket bevezetni.

Az IMF-hitel következő részlete nélkül csődbe kerülhet Ukrajna / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Az IMF kemény feltételeket szab a csőd szélén álló országnak

Ennek megfelelően a Bloomberg írása szerint hiába erősödtek a régiós kötvénypiacok Lengyelországtól Magyarországon át Csehországig, az ukrán állampapírok nem vettek részt a raliban, sőt a világ valamennyi feltörekvő piaca közt a legrosszabbul teljesítő kötvények a dollárban denominált ukrán állampapírok voltak. Ezek közt olyan is van, amelyik már a névértéke felét sem éri.

Az ukrán parlamentnek március végéig kell elfogadnia több jogszabály-módosítást, amelyek a négyéves hitelprogram részeként adóemeléseket vezetnének be vállalkozások és háztartások számára. A képviselők azonban eddig több, az IMF által kért változtatást sem tűztek napirendre és nem vitattak meg. Ha erre nem kerül sor, úgy

veszélybe kerülhet az IMF 8,1 milliárd dolláros mentőcsomagjának legújabb részlete.

Ukrajna hitelminősítését egyébként januárban javította részleges fizetésképtelenségről CCC+-ra az S&P, miután az ország megállapodott hitelezőivel. Azonban az újabb besorolás sem árulkodik stabil pénzügyekről, mint látható, nem véletlenül.

Most van óriási bajban Zelenszkij, hátulról jött a döfés, már nem csak az EU-pénz van kockán – azonnali csőd fenyeget

Veszélybe kerülhet a Nemzetközi Valutaalap hitelprogramjának további folyósítása, ha a kijevi parlament március végéig nem fogad el népszerűtlen adóemeléseket. Ahogy Ukrajna az államcsőd felé halad, a belpolitikai széthúzás is nő: Volodimir Zelenszkij elnök már azzal fenyegette meg a képviselőket, hogy mehetnek a frontra a hazájukat szolgálni.

Románia is kimaradt a kötvénypiaci raliból

A kelet-közép-európai kötvénypiacok jó hangulatából Románia is kimaradt kedden, miután az ország 10 éves államadósságától várt hozam csak 4 bázisponttal csökkent a költségvetés várható e heti elfogadásával kapcsolatos viták árnyékában, megtörve az előző négy nap hozamemelkedését.

A kötvényhozamok emelkedése az értékpapírok árának esésével jár, míg a hozamok csökkenése az árfolyam emelkedését jelzi.

Romániában a vita abban áll, hogy a legnagyobb kormánypárt a szociális kiadások emelését szeretné, ami nehezen egyeztethető össze az elszabadult deficit megfékezésével.