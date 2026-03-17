Kapós az orosz olaj, újabb hatalmas gazdaság jelentkezett be érte – csak az EU-nak nem kell
Indonézia azt tervezi, hogy olajat vásárol Oroszországtól a hazai kereslet kielégítésére. Az ázsiai ország kihasználja, hogy az amerikaiak ideiglenesen engedélyt adtak az orosz olaj beszerzésére, bár sajtójelentések szerint akkor is vásárolt belőle, amikor még nem lett volna szabad.
Nem Indonézia az első ország, amelyik kihasználja, hogy az iráni háború miatt felborult energiapiacok megnyugtatására Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát.
India még felárral is vásárolja az energiahordozót Moszkvától, és Thaiföld is tárgyalásokra készül az olajvásárlásról. Az amerikai felmentés a lehető legjobbkor jött Oroszországnak, amely így a közel-keleti konfliktus legnagyobb nyertese, mert a Perzsa-öböl térségén kívüli nagy olajtermelők közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.
A magas árak miatt fontolgatják az orosz olaj vásárlását
Bahlil Lahadalia indonéz energetikai miniszter számolt be arról, hogy fontolgatják az orosz olaj vásárlását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugrott az ára a világpiacon.
Minden ország lehetséges forrás. Az a fontos, hogy gondoskodjunk az ellátásról
– idézte a tárcavezetőt a Reuters a Katadata indonéziai híreket és adatokat szolgáltató mobilalkalmazásra és az Antara állami hírügynökségre hivatkozva. Utóbbi tudósítása szerint Indonézia keresi az együttműködés lehetőségeit Bruneijel is, amely napi 84–98 ezer hordó olajat termelt tavaly.
Az új forrásokra szükség is van, mert a Kpler árupiaci adatszolgáltató szerint
Indonézia Szaúd-Arábiából származó olajimportja márciusban napi 23 ezer hordóra esett vissza a februári 104 ezerről.
A Perzsa-öbölben ragadt a konfliktus miatt többek között a Pertamina állami olajvállalat óriási tankere, a Pertamina Pride is, amelyet éppen a háború kitörésének napján, február 28-án töltöttek fel kétmillió hordó szaúdi olajjal.
Pótadókat vethetnek ki a kiadások ellensúlyozására
A kormány a hét elején már figyelmeztetett, hogy az ország költségvetési megszorításokra kényszerül, ha a globális olajár magas szinten marad. Fontolgatják annak a lehetőségét is, hogy rendkívüli intézkedésekhez folyamodnak annak érdekében is, hogy feloldják a GDP 3 százalékát kitevő költségvetésihiány-határt, amelyet a törvények előírnak.
A Reuters múlt heti jelentése szerint szóba került az is, hogy a megemelkedett kiadások ellensúlyozása érdekében pótlólagos adót vetnek ki bizonyos árucikkekre, például
- a pálmaolajra,
- a nikkelre,
- az aranyra
- és a rézre.
Első kettő esetében az ország a világ legnagyobb termelője.
A Közel-Kelet és Afrika Indonézia megszokott partnere
A The Jakarta Post tudósítása szerint egyébként Indonézia már az amerikai tilalom feloldása előtt, decemberben és januárban is vásárolt kéttankernyi orosz olajat, a nyugati szankciók miatt akkor még roppant nyomott áron.
A lap emlékeztetett, hogy Indonézia
nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz,
de nem is igazán vásárolt tőle olajat, mert fő forrása a Közel-Kelet és Afrika.
A Kpler adatai szerint a december-január előtt az ország utoljára 2023 júniusában importált kőolajat Oroszországból, akkor egymillió hordó uráli fajtát, amelyet a jávai Cilacap finomítójában dolgoztak fel.