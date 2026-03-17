Az OTP a nap hőse, lekörözte nyugati társait a pesti börze – a forint ereje is kitart

Bár a geopolitikai konfliktusokban nem volt tapasztalható érdemi enyhülés a napi hírfolymok szerint, a nemzetközi piaci hangulat összességében kedvezett a kockázatosabb eszközöknek kedden. Az amerikai tőzsdék felfelé indultak, a nyugat-európai börzék zömében 1 százalék körüli erősödéssel nyugtázták a napot, a pesti tőzsde pedig az előbbieken is túltett, miközben a forint is javítani tudott.

A magyar börze fő részvényindexe, a BUX másfél százalékos pluszban, 122 535 ponton fejezte be a kereskedést, noha a hazai tőzsde emelkedése az átlagosnál gyérebb, 13,8 milliárd forintos forgalom mellett zajlott.

A magyar blue chipek közül az OTP szerepelt a legjobban, melynek árfolyama 2,9 százalékkal, 36 370 forintig menetelt.