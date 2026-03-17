Az OTP a nap hőse, lekörözte nyugati társait a pesti börze – a forint ereje is kitart

Az első számú bankpapír ralijának köszönhetően lekörözte Nyugat-Európát a pesti tőzsde kedden. Az OTP közel három százalékkal drágult, a Mol 1,2 százalékkal járult hozzá a BUX másfél százalékos erősödéséhez. A forint délután váltott irányt, és erősödött a főbb devizákkal szemben.
K. T.
2026.03.17, 17:17
Frissítve: 2026.03.17, 17:47

Bár a geopolitikai konfliktusokban nem volt tapasztalható érdemi enyhülés a napi hírfolymok szerint, a nemzetközi piaci hangulat összességében kedvezett a kockázatosabb eszközöknek kedden. Az amerikai tőzsdék felfelé indultak, a nyugat-európai börzék zömében 1 százalék körüli erősödéssel nyugtázták a napot, a pesti tőzsde pedig az előbbieken is túltett, miközben a forint is javítani tudott.

Az OTP ralizott kedden, a forint is erősödött / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A magyar börze fő részvényindexe, a BUX másfél százalékos pluszban, 122 535 ponton fejezte be a kereskedést, noha a hazai tőzsde emelkedése az átlagosnál gyérebb, 13,8 milliárd forintos forgalom mellett zajlott.

A magyar blue chipek közül az OTP szerepelt a legjobban, melynek árfolyama 2,9 százalékkal, 36 370 forintig menetelt.

Árfolyam: 36 370 HUF 0 / +2,91 %
Forgalom: 8 233 782 470 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol befektetői is jelentős emelkedésnek örülhettek, miközben a napokon belül várható osztalékbejelentésre várnak. Az olajrészvény 1,2 százalékkal, 3810 forintra drágult.

Árfolyam: 3 810 HUF 0 / +1,17 %
Forgalom: 1 970 667 640 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama fél százalékkal, 2050 forintra emelkedett.

Árfolyam: 2 050 HUF 0 / +0,49 %
Forgalom: 1 067 002 760 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Egyedül a Richter részvényeseinek lehet hiányérzetük, a gyógyszergyártó kurzusa ugyanis 0,3 százalékkal, 11 840 forintra ereszkedett.

Árfolyam: 11 840 HUF 0 / -0,34 %
Forgalom: 1 384 027 720 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A piacokat változatlanul az iráni háborús hírek és az energiapiaci fejlemények mozgatják leginkább. Az olaj ára bő 2 százalékkal emelkedett a nap folyamán, miután Irán ismét az Egyesült Arab Emirátusokat támadta rakétákkal, növelve az olajellátási zavarokkal kapcsolatos befektetői aggályokat. A Brent hordónkénti jegyzése 101 dollár felett, a WTI típusú nyersolajé pedig 95,5 dollár felett járt a pesti tőzsdezáráskor.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint mozgását továbbra is nagyobb kilengések és hektikus irányváltások jellemzik. A magyar fizetőeszköz a nap első felében gyengült, kora délután azonban lendületet vett, miután az Európai Bizottság azonnali egyeztetéseket indított a megtámadott Barátság-vezeték újraindítása érdekében. Az EU  technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának, amit az ukrán fél üdvözölt és elfogadott.

Az euróhoz képest félszázalékos nyerőben is járt délután a magyar pénz, a pesti piaczárásra viszont kiengedett a kurzus, a váltási árfolyam 389,6 frintig emelkedett, ami 0,15 százalékos forintelőnyt jelez.

A dollár ellenében is hasonló ívet futott be a forint. Cikkünk írásakor 0,35 százalékkal váltják alacsonyabban az amerikai pénzt, 337,9 forinton.

A régiós devizákat is sikerült leköröznie a magyar valutának. A cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal került kevesebbe délután öt órakor.

Az Erste kommentárja szerint továbbra is az olajár alakulása és az iráni háború fejleményei lesznek a fókuszban a piacokon, a makroadatok most másodlagos jelentőségűek. A gyors deeszkalációval kapcsolatos várakozások kezdenek eltűnni a piacról. Nagyon súlyos és hosszan elhúzódó konfliktussal azonban továbbra sem számolnak a befektetők.

