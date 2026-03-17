A nagy EU-tag olajat zúdít a piacra, a bökkenő, hogy nagyon gyorsan elfogy

Spanyolország stratégiai olajtartalékot szabadít fel, összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség kötelezettségvállalásával az iráni–izraeli háború olajárakra gyakorolt hatásának csökkentésére. Ezt közölte Sara Aagesen ökológiai átmenetért felelős miniszter a kormány keddi ülését követő sajtótájékoztatón Madridban.
VG - MTI
2026.03.17, 17:35
Frissítve: 2026.03.17, 17:52

A tárcavezető elmondta: a felszabadított mennyiség 12,3 napnyi belföldi fogyasztásnak felel meg, amelyet több szakaszban tesznek majd elérhetővé, és legnagyobb részét, 9 millió hordót a dízelolaj teszi ki, tekintettel az ország keresleti szerkezetére.

Stratégiai olajtartalékot szabadít fel Spanyolország is, amiért erősen fogy olajkészlete az iráni–izraeli konfliktus kirobbanása óta / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Több millió hordó olajra lesz szükség csak az első napokban

Az első, 15 napos szakaszban 3,75 millió hordót szabadítanak fel az ipari tartalékból, mivel így a szolgáltatók az értékesítési csatornáikon keresztül gyorsan továbbíthatják azt a fogyasztóknak. A fennmaradó mennyiséget fokozatosan teszik majd elérhetővé, az ipari készletek mellett felhasználva a stratégiai készleteket kezelő vállalat (Cores) tartalékait is, amely felügyeli az egész folyamatot. Spanyolország 92 nap fogyasztásnak megfelelő, 122 millió hordónyi stratégiai olajkészlettel rendelkezik, amelyből 42 napra elegendő mennyiséget készletez a Cores, míg a fennmaradó 50 napra az ipari szereplők vállalnak garanciát.

2022 óta nem történt hasonló

Az Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten jelentette be, hogy 32 tagállama rekordmennyiségű, összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel. Az eddigi legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet, válaszul az ukrajnai háború kitörésére. A szakértő szerint a hatást akkor fogjuk látni, 

amikor az összes tartalékot felszabadítják a következő hetekben. 

Kifejtette, hogy a spanyol kormány szorosan figyelemmel kíséri a mutatókat, mivel egyelőre rajta kívül Németország, Japán és az Egyesült Államok hajtotta végre ezt az intézkedést.

Az Európai Unió szerepét is hangsúlyozták

A miniszter kiemelte az európai országok által tanúsított szolidaritást, kifejtve, hogy az olajtartalékok felszabadítására irányuló közös és összehangolt fellépés létfontosságú olyan országok számára, mint Japán, ahol valóban ellátási probléma fenyeget. 

Ázsia energiahelyzetét ahhoz hasonlította, amelyet az Európai Unió tapasztalt Oroszország ukrajnai inváziója után. Sara Aagesen beszélt arról is, hogy a spanyol kormány pénteken rendkívüli ülésen dönt az iráni háború gazdasági hatásait ellensúlyozó belföldi intézkedéscsomagról.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
