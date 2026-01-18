Dimenzióváltást mutatnak a beruházásösztönzés 2025-ös eredményei

A befektetési volument és a munkahelyteremtést tekintve 2025 a HIPA történetének harmadik legjobb éve, a projektek száma pedig történelmi csúcsra emelkedett. A szervezet tevékenysége révén 108 befektetési projekt valósul meg Magyarországon 7,069 milliárd euró, azaz mintegy 2700 milliárd forint értékben, és létrejön 18 227 új munkahely.

Fotó: HIPA

A HIPA soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem hozott Magyarországra, mint 2025-ben, rekordot döntött az üzleti szolgáltatóközponthoz kapcsolódó fejlesztések által létrejövő munkahelyek száma is, és soha annyi magyar tulajdonú vállalat sem döntött beruházás mellett a mi közreműködésünkkel, mint tavaly – hívta fel a figyelmet 2025 legfontosabb eredményeire Joó István kormánybiztos, a HIPA vezérigazgatója.

A befektetők egy év alatt 14 kutatás-fejlesztési (K+F) projektről hoztak pozitív döntést, csaknem 570 millió euró (270 milliárd forint) beruházási értékben. Ez a projektek száma és volumene alapján egyaránt rekord a HIPA történetében. A beruházások közel 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek.

Fotó: HIPA

Az üzleti szolgáltató központok (BSC) területén szintén történelmi csúcsot regisztráltak, 13 új beruházásról született döntés, amelyek révén minden korábbinál több, 3236 munkahely jön létre.

A K+F- és a BSC-beruházások erősödése azt mutatja, hogy a nemzetközi befektetői közösség a termelés mellett az innovációban is egyre inkább támaszkodik Magyarországra.

A folyamatosan változó globális gazdasági körülmények ellenére Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa, ennek köszönhetően az utóbbi négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve a külföldi működő tőke beáramlása és a beruházások szempontjából – mutatott rá Joó István.

Fotó: HIPA

A HIPA fő feladata a külföldi befektetők ösztönzése hazai beruházásokra. Támogatási rendszere azonban a hazai vállalatoknak is elérhető, és 2025-ben minden korábbinál többen tudtak éli a lehetőséggel. Magyar tulajdonosi hátterű vállalatokkal 24 nagy befektetésről sikerült megállapodni, ezzel Magyarország az első a projektek származási országa szerinti rangsorban. A beruházások 1423 munkahelyet teremtenek, és 540,35 millió euró (mintegy 210 milliárd forint) értéket képviselnek.