Orbán Viktor: Nyugat-Európa hadigazdaságra áll át

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján, ahol előtte felszólal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Várhatóan fél 12 után ad helyzetértékelést a magyar gazdaságról a kormányfő, aki egy újfajta megállapodást is köt Nagy Elekkel, a kamara vezetőjével. A megállapodás értelmében a köztestület több közfeladatot is átvehet a jövőben a gazdaságirányítás terén a kormányzattól.

Fotó: Ladóczki Balázs

A tavalyi évnyitón Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyar gazdaság 20 milliárd eurót elvesztett a háború három éve alatt, amit szerinte elveszíteni nagyon komoly vérveszteség. Hangsúlyozta, nem lehet engedni a szirénhangoknak, aki támadja a magyar álláspontot, az amellett van, hogy még több pénzt küldjünk. Épp emiatt vétózott az uniós csúcson, amire jó oka volt, a dokumentum ugyanis arról szólt, hogy még több pénzt és fegyvert kell küldeni Ukrajnába.

Az ukránok uniós tagságáról úgy vélekedett, hogy összedötni az EU gazdaságát.

A kormányfő akkor azt is mondta, hogy a magyar adórendszer megváltoztathatatlan. "Beszéljünk egyenesen, nekünk egy olyan adórendszerünk lesz, ami három elemre épül: családvállalásra, munkavállalásra ösztönöz és alacsony adókkal párosul. Az adórendszer nem lesz megváltoztatható", fogalmazott. Hangsúlyozta, nem ért egyet azzal, hogy elfogyott a munkaerő Magyarországon, még 300 ezer olyan állampolgár van, aki úgy tűnik, hogy akarna dolgozni, de nem találja meg a lehetőséget.

Kitért a német gazdasélénkítési csomagra is, amely 800 milliárd eurót irányzott elő gazdaságfejlesztésre.

De hogy ez jó lesz-e nekünk középtávon, nem tudom megmondani, de rövid távon biztosan jó lesz

– mondta Orbán, ezt azzal indokolja, hogy a magyar gazdaság ezer szálon kötődik Németországhoz. A miniszterelnök szerint a német megoldás át fogja törni a maastrichti szabályokat. A német eladósodás után majd az egész EU eladósodása fog következni.







