Nagy Márton: az olcsó energia és a vállalkozóbarát adórendszer dönti el a versenyképességet

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományos Gazdasági Évnyitó rendezvénye minden évben iránytűként szolgál a gazdasági szereplők számára. A vállalkozói szféra és a kormány képviselői a Puskás Arénában értékelik a gazdaság állapotát, valamint felvázolják a következő időszak legfontosabb kihívásait és lehetőségeit. Nagy Elek, a kamara elnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond az eseményen.

Nagy Márton is beszédet mondott a Gazdasági Évnyitón / Fotó: Ladóczki Balázs

Energiabiztonság, adórendszer, fejlesztő állam – erre épül a kormány gazdaságpolitikája

A kormány gazdaságpolitikáját három fő pillér határozza meg: az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a fejlesztő állam – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Gazdasági Évnyitón. A tárcavezető szerint a globális gazdaság az elmúlt négy évben rendkívül bizonytalanná vált, ezért a versenyképesség kulcskérdése, hogy egy ország miként biztosítja az energiát, hogyan alakítja adórendszerét, és mennyire képes fejlesztő államként fellépni.

A miniszter köszöntőjében kiemelte: a rendezvényen több mint hatszáz vállalkozó vesz részt, ami jól mutatja a hazai gazdasági szereplők érdeklődését a gazdaságpolitikai irányok iránt.

Nagy Márton szerint a globális konfliktusok gazdasági szempontból gyakran az energiáról szólnak. Úgy fogalmazott: ha egy gazdasági szakember a háborúkra tekint, sok esetben az energiahordozókért folytatott versenyt látja a háttérben.

Ezért az energiabiztonság az egyik legfontosabb versenyképességi tényezővé vált.

A miniszter arról is beszélt, hogy az energiabiztonság Magyarország számára elsősorban az olcsó gáz és üzemanyag, valamint a saját villamosenergia-termelés biztosítását jelenti. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években az ország jelentős alkalmazkodási folyamaton ment keresztül.

Mint mondta, 2021 óta Magyarország energiatermelése 8,5 százalékkal nőtt, miközben a fogyasztás 9,6 százalékkal csökkent. Ennek következtében a nettó energiaimport volumene 16 százalékkal alacsonyabb, mint néhány évvel ezelőtt.