Deviza
EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25% EUR/HUF385,8 +0,35% USD/HUF332,34 +0,56% GBP/HUF443,26 +0,31% CHF/HUF426,26 +0,51% PLN/HUF90,29 +0,2% RON/HUF75,75 +0,33% CZK/HUF15,82 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 058,18 +1,76% MTELEKOM2 165 +0,69% MOL3 680 +0,54% OTP38 620 +2,93% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 615,24 +1,17% BUX126 058,18 +1,76% MTELEKOM2 165 +0,69% MOL3 680 +0,54% OTP38 620 +2,93% RICHTER11 730 +0,77% OPUS543 -0,18% ANY7 140 -1,68% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 662,01 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 615,24 +1,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxusautó
olasz
Ferrari

Amerika hajtotta a növekedést, Európa és Kína volt a kolonc - növelte bevételét a Ferrari

Néhány nappal az Ausztrál Nagydíj előtt jöttek ki az olasz luxusautó-gyártó tavalyi bevételi számai. Míg Európa egy helyben toporgott, és Kína is betlizett, Amerika és - a negyedik negyedévben Ázsia Kínán kívüli része - pörgette a Ferrari növekedését.
Murányi Ernő
2026.03.05, 11:30

 A Ferrari Group  a 2025-ös pénzügyi évben 359,4 millió euró bevételt ért el, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az eredmény ugyanakkor kissé elmaradt az elemzők 360,6 millió eurós várakozásától - közölte az olasz luxusautó-gyártó csütörtökön.

Ferrari
Nőttek a Ferrari bevételei / Fotó: AFP

Nőttek a Ferrari bevételei

A növekedés a devizaárfolyamok változásának kiszűrésével elérte a 4,8 százalékot, ami elmaradt 6-8 százalékos középtávú célkitűzésétől. A devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása - főként a dollár gyengülése az euróval szemben -  1,8 százalékkal mérsékelte a forgalom bővülését.

A negyedik negyedévi bevételek 96 millió eurót tettek ki, ami az előző évhez mérten 1,4 százalékkal , állandó árfolyamon számolva 5,2 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában elért forgalmat. Az állandó árfolyamon számolt növekedés a harmadik negyedévben 6,1 százalék, a másodikban 4,2 százalékos és az elsőben 3,8 százalék volt.

A negyedik negyedévben az ázsiai piac egy éles fordulattal erősen felpörgött, hiszen az egész évben mért  3 százalékos csökkenéséhez képest ebben az időszakban 13,9 százalékkal ugrottak meg az értékesítések. A Ferrarinak nagyon bejött az újonnan átadott bangkoki logisztikai központ, miközben folytatódott a kínai piac gyengélkedése.

Európa egy helyben topogott

Észak-Amerika és Brazília a negyedik negyedévben 13,5 százalékkal nőtt, szemben az egész év 10,3 százalékos növekedésével. Brazíliában az aranyárfolyam emelkedése ösztönözte a keresletet.

A világ többi része 14,7 százalékos növekedést ért el a negyedik negyedévben, szemben az egész évben mért 14,1 százalékos tempóval.

Európa ugyanakkor egy helyben topogott, a vén kontinensen a negyedik negyedévben 0,4 százalékos csökkenést, míg az egész évre vonatkozóan 4 százalékos növekedést regisztráltak.

A Ferrari Csoport korábban jelezte, hogy EBITDA-rátája nagyjából 26,5 százalék lehetett, elmaradva 27–29 százalékos középtávú céljától. Februárban pedig már publikálta a jövőre vonatkozó terveit, ami teljesen elbűvölte a befektetőket.

A Ferrari részvényei csütörtök délelőtt 03 százalékkal, 313,7 euróra drágultak, év eleje óta viszont 0,8 százalékkal gyengültek.

Az LSEG elemzői konszenzusa egyértelműen vételre ajánlja a papírt, mégpedig 375,46 eurós célárral, ami 20,5 százalékos felértékelődési potenciált kínál.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu