Amerika hajtotta a növekedést, Európa és Kína volt a kolonc - növelte bevételét a Ferrari

A Ferrari Group a 2025-ös pénzügyi évben 359,4 millió euró bevételt ért el, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az eredmény ugyanakkor kissé elmaradt az elemzők 360,6 millió eurós várakozásától - közölte az olasz luxusautó-gyártó csütörtökön.

A növekedés a devizaárfolyamok változásának kiszűrésével elérte a 4,8 százalékot, ami elmaradt 6-8 százalékos középtávú célkitűzésétől. A devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása - főként a dollár gyengülése az euróval szemben - 1,8 százalékkal mérsékelte a forgalom bővülését.

A negyedik negyedévi bevételek 96 millió eurót tettek ki, ami az előző évhez mérten 1,4 százalékkal , állandó árfolyamon számolva 5,2 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában elért forgalmat. Az állandó árfolyamon számolt növekedés a harmadik negyedévben 6,1 százalék, a másodikban 4,2 százalékos és az elsőben 3,8 százalék volt.

A negyedik negyedévben az ázsiai piac egy éles fordulattal erősen felpörgött, hiszen az egész évben mért 3 százalékos csökkenéséhez képest ebben az időszakban 13,9 százalékkal ugrottak meg az értékesítések. A Ferrarinak nagyon bejött az újonnan átadott bangkoki logisztikai központ, miközben folytatódott a kínai piac gyengélkedése.

Európa egy helyben topogott

Észak-Amerika és Brazília a negyedik negyedévben 13,5 százalékkal nőtt, szemben az egész év 10,3 százalékos növekedésével. Brazíliában az aranyárfolyam emelkedése ösztönözte a keresletet.

A világ többi része 14,7 százalékos növekedést ért el a negyedik negyedévben, szemben az egész évben mért 14,1 százalékos tempóval.

Európa ugyanakkor egy helyben topogott, a vén kontinensen a negyedik negyedévben 0,4 százalékos csökkenést, míg az egész évre vonatkozóan 4 százalékos növekedést regisztráltak.

A Ferrari Csoport korábban jelezte, hogy EBITDA-rátája nagyjából 26,5 százalék lehetett, elmaradva 27–29 százalékos középtávú céljától. Februárban pedig már publikálta a jövőre vonatkozó terveit, ami teljesen elbűvölte a befektetőket.

A Ferrari részvényei csütörtök délelőtt 03 százalékkal, 313,7 euróra drágultak, év eleje óta viszont 0,8 százalékkal gyengültek.