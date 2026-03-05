Deviza
Rengeteget bukik a Wizz Air a háborún – profitfigyelmeztetés érkezett, rázós időszak jön a részvénynél

Ötvenmillió eurós veszteséget könyvelhet el a hamarosan záruló üzleti évre a magyar hátterű fapados az iráni háború miatt. A Concorde szerint a Wizz Air ennél lényegesen nagyobb veszteséggel számolhat az előttünk álló időszakban.
K. T.
2026.03.05, 11:00
Frissítve: 2026.03.05, 11:22

Profitfigyelmeztetést adott ki a Wizz Air szerdán az iráni háború miatt, ami arra késztette a társaságot, hogy összes közel-keleti járatát felfüggessze, és más járatait is átszervezze. A magyar hátterű diszkont-légitársaság azzal számol, hogy közel ötvenmillió eurós veszteséget fog elszenvedni a közel-keleti konfliktus miatt a március 31-ével záruló pénzügyi évben.

Rázós időszak elé néz a Wizz Air / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A Concode Értékpapír már a hét elején felhívta a figyelmet, hogy a Wizz Air durván egy 150 millió euró körüli veszteséget is elszenvedhet a következő pénzügyi évben. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a folyamatok még inkább abba az irányba mutatnak, hogy a veszteségek ettől akár magasabbak is lehetnek. 

A kerozin ára néhány nap alatt 50 százalékkal emelkedett, ami a kőolaj árának az emelkedését jóval meghaladta. Ennek olyan következményei lehetnek, ami nemcsak a Wizz Airre, de akár a többi európai légitársaságra is komoly nyomást gyakorolhat. Ez pedig nagyon rázós időszakot vetít előre a részvényárfolyamok kapcsán

– figyelmeztet Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. szakértője.

A Wizz Air veszítheti a legtöbbet az iráni háborún

A magyar brókercég nem egyedüliként kongatja a vészharangot. Ahogy azt korábban a Világgazdaság is megírta, a Morgan Stanley szerint is a magyar hátterű fapados lehet az iráni háború legnagyobb vesztese.

A Wizz Air rendelkezik ugyanis a legnagyobb közel-keleti kitettséggel az európai légitársaságok közül, 2025-ben tervezett indulási kapacitásának 8 százaléka kapcsolódik a régióhoz, ami az olajárak emelkedése esetén ezt a légitársaságot teszi a legsebezhetőbbé a profitkockázatokkal szemben.

Az amerikai bank rendelkezésére álló legfrissebb adatok alapján csupán az Air France–KLM szembesül hasonlóan magas kockázattal, de nem sokkal jobb a a Lufthansa helyzete sem a közel-keleti kitettségét tekintve.

A repülőterek közül az Athéni Nemzetközi Repülőtérnek van a legnagyobb kitettsége a közel-keleti forgalomra, amely utasforgalma 7 százalékát teszi ki, és a régió az elmúlt három hónapban forgalombővülésének 36 százalékát adta.

A Wizz Air részvényárfolyama 5 százalékos eséssel reagált csütörtök reggel a szerda este kiadott profitfigyelmeztetésre. Az év eleje óta ezzel már 18 százalékkal került lejjebb a kurzus.

 

