Hatalmas fordulat: Von der Leyen és Zelenszkij terve összedőlt, teljesen megváltozik az EU Ukrajnához való viszonya, új szövetségesek jelentek meg Orbán Viktor mellett

Szertefoszlottak Ukrajna reményei a gyorsított európai uniós tagságra egy brüsszeli vacsorán, ahol az EU-nagykövetek közölték Ursula von der Leyen kabinetfőnökével: a tagállamok nem fogják elfogadni a bizottság vitatott „fordított bővítés” javaslatát. Az ellenállás gyakorlatilag lenullázza azt a modellt – tagság előbb, integráció később –, amelyet a végrehajtó testület szorgalmazott annak érdekében, hogy az ukrán EU-csatlakozás már 2027-ben megvalósuljon.

Léket kapott Zelenszkij és Von der Leyen mesterterve, nem lesz 2027-es ukrán EU-csatlakozás / Fotó: AFP

A hír újabb csapás Kijev számára, amely már zsebben érezte az EU-tagságot, sőt, odáig ment, hogy feltételeket is szabott: közölte, hogy nem fogad el korlátozott jogkörökkel járó, könnyített tagságot; 2027-ben teljes jogú tag akar lenni.

Egyértelmű a tagállamok üzenete: nincs „fordított csatlakozás”

A Politico című lap beszámolója szerint döntés nem a vacsora közben, hirtelen felindulásból született meg. Több kulcsfontosságú főváros már előre egyeztette határozott álláspontját Ukrajna EU-csatlakozásáról a vacsora előtt, ahol Von der Leyen befolyásos kabinetfőnöke, Björn Seibert ismertette a bizottság elképzeléseit a fordított bővítés mechanizmusáról.

Ez lényegében annyit jelentene, hogy egy ország először tagságot kap, majd fokozatosan épülnek ki a jogosultságai. Ez volt az egyik a négy lehetőség közül, amelyet a bizottság a szerdai vacsora előtt köröztetett. Egy diplomata „normálisnak” írta le a vacsora hangulatát, de azt hozzátette, hogy a tagállamok üzenete egyértelmű volt.

Ennek vége. A fordított bővítés sehová sem vezet

– mondta nem sokkal később egy másik diplomata, utalva arra, hogy Seibertnek újra kell gondolnia a bizottság kulcsötletét.

Halva született ötlet a korai ukrán EU-csatlakozás

Egyértelmű elutasítás: négy másik EU-diplomata is határozottan elutasította a fordított bővítést mint életképes stratégiát Ukrajna – vagy bármely más ország – számára.

Hamis reményeket keltettek

– mondta egy magas rangú diplomata. „Most korrigálnunk kell, és meg kell mondanunk nekik: valójában ez a fordított bővítés egy halva született ötlet volt.”