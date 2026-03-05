Gulyás Gergely: Ukrajna szándékosan veszélyezteti a magyar energiabiztonságot

„A Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs” – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Hozzátette, hogy az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas azt mondta, hogy nem szakértőket, hanem katonákat kell küldenie Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába, ebből is jól látszik, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs.

A Kormányinfón is fontos téma volt a Barátság kőolajvezeték helyzete / Fotó: Purger Tamás / MTI

Gulyás Gergely kiemelte, hogy az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Barátság kőolajvezetékben semmilyen, a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt, pillanatnyilag a vezeték kiindulópontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják. Kijelentette, a vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.

A miniszter hozzátette azt, hogy jól mutatja az Európai Unió álszentségét, hogy a magyar kormány több alkalommal kérte Brüsszelt, járuljon hozzá az átállás költségeihez, ami lehetővé tenné, hogy a százhalombattai finomító ne csak uráli, hanem Brent típusú olajat is tudjon finomítani, de ez nem történt meg. Ezért harcoltuk ki az orosz–ukrán háború megkezdését követően, 2022 nyarán, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország továbbra is vásárolhasson orosz olajat.

A tárcavezető azt is mondta, hogy a szlovák kijevi nagykövet és Magyarország is többször kérte, hogy a szlovák és magyar szakértőknek engedjék megnézni a kőolajvezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók. Ebből is jól látszik, hogy semmilyen technikai akadálya nincs a Barátság kőolajvezeték újraindításának.

Elmondta, a kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, amiben a rendőrség és a katonaság is részt vesz. Hozzátette: akik ezt túlzásnak érzik, azoknak felhívja a figyelmét arra, hogy amikor a háború kitörését követően Magyarország a versailles-i európai uniós csúcson egyértelművé tette, hogy ki akar és ki fog maradni a háborúból, akkor egy ukrán drón repült át Paks légtere felett. A fokozott védelem elrendelése arra is kiterjed, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területe felett drónrepülési tilalom van.