Gulyás Gergely: Ukrajna szándékosan veszélyezteti a magyar energiabiztonságot
„A Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs” – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Hozzátette, hogy az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas azt mondta, hogy nem szakértőket, hanem katonákat kell küldenie Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába, ebből is jól látszik, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs.
Gulyás Gergely kiemelte, hogy az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Barátság kőolajvezetékben semmilyen, a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt, pillanatnyilag a vezeték kiindulópontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják. Kijelentette, a vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.
A miniszter hozzátette azt, hogy jól mutatja az Európai Unió álszentségét, hogy a magyar kormány több alkalommal kérte Brüsszelt, járuljon hozzá az átállás költségeihez, ami lehetővé tenné, hogy a százhalombattai finomító ne csak uráli, hanem Brent típusú olajat is tudjon finomítani, de ez nem történt meg. Ezért harcoltuk ki az orosz–ukrán háború megkezdését követően, 2022 nyarán, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország továbbra is vásárolhasson orosz olajat.
A tárcavezető azt is mondta, hogy a szlovák kijevi nagykövet és Magyarország is többször kérte, hogy a szlovák és magyar szakértőknek engedjék megnézni a kőolajvezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók. Ebből is jól látszik, hogy semmilyen technikai akadálya nincs a Barátság kőolajvezeték újraindításának.
Elmondta, a kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, amiben a rendőrség és a katonaság is részt vesz. Hozzátette: akik ezt túlzásnak érzik, azoknak felhívja a figyelmét arra, hogy amikor a háború kitörését követően Magyarország a versailles-i európai uniós csúcson egyértelművé tette, hogy ki akar és ki fog maradni a háborúból, akkor egy ukrán drón repült át Paks légtere felett. A fokozott védelem elrendelése arra is kiterjed, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területe felett drónrepülési tilalom van.
Áremelkedéseket okozhat az ukránok lépése
Gulyás Gergely hangsúlyozta: ha Ukrajna tartósan zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, az brutális benzinár-emelkedést hoz . Ennek egyik oka, hogy az Ural és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van.
Továbbá, ha ellehetetlenül a százhalombattai, többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolnia, így az árkülönbség még nagyobb lesz. Ráadásul az uráli olaj hiánya, miután azt nem csupán Magyarország használta, hanem Közép-Európában még mások is, elsősorban a szlovákok, a közép-európai piacon olyan keresleti nyomást hoz létre, ami fel fogja hajtani az árakat.
Mindezek miatt olyan benzinár is kialakulhat, amelyet Magyarországon még soha nem láttunk
– összegzett a miniszter.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása nem csupán politikai döntés, hanem az Európai Unióval szemben vállalt jogi kötelezettség megsértése, és az ukrán fél ezzel nyíltan megsérti saját szerződéses vállalását, nekik az energiaellátást biztosítaniuk kell.
„Magyarországnak az a világos álláspontja, hogy mi ebből a háborúból ki akarunk maradni, és ebben a háborúban magyar katonáknak és magyar fegyvereknek nem kell, hogy helye legyen, és mindaddig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem is lesz helye” – mondta a miniszter az ukrajnai konfliktusról.
Kijelentette, hogy a magyar politikai életnek is egységesnek kell lennie ebben a kérdésben, és még Brüsszelnek is bennünket kellene az uniós jog szerint támogatnia, hogy Ukrajna fejezze be a jogsértést, fejezze be Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését, és nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.
Gulyás azt is felidézte, Volodimir Zelenszkij maga is elismerte, hogy nem engedi a vezeték újranyitását. A miniszter szerint Kijev ezzel akar beavatkozni a magyar választásokba, mivel azt szeretné, hogy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is.
A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a Nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Molnak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.